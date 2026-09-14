Джон Суинни, лидер Шотландской националистической партии, Рун ап Иорверт из партии Plaid Cymru в Уэльсе и "Плейд Камри", Мишель О'Нил, вице-президент Ирландской республиканской партии "Шинн Фейн" и Мэри Лу Макдональд, президент этой же партии, подписали пакт о давлении на Даунинг-стрит с целью проведения референдумов о независимости.

Лидеры партий 14 сентября подписали меморандум о взаимопонимании и призвали правительство Великобритании "подготовиться, спланировать и содействовать конституционным изменениям". Фокус собрал все, что известно.

Фото: соцсети

Лидер шотландского правительства Джон Суинни заявил, что Энди Бернхэм станет последним премьер-министром Соединенного Королевства. И подчеркнул, что шотландцы предпочтут выйти из состава Великобритании, если состоится еще один референдум о независимости.

Также О'Нил заявила, что комментарии Дональда Трампа в поддержку ирландского единства показывают, что дискуссия "очень активна". В минувшие выходные президент США выразил поддержку объединению Ирландии.

Видео дня

"Я думаю, это показывает, на каком этапе мы находимся в отношении того, что является главной целью для нашего народа, а главная цель здесь — объединение. Это конец раздела и новое начало в новой Ирландии", - сказала вице-президент Ирландской республиканской партии "Шинн Фейн"

Группа, собравшаяся в качестве лидеров партий, а не должностных лиц своих правительств, заявила о своих стремлениях к партнерству в области экономики, энергетики и международного сотрудничества. Также заявлено, что "будущее наших стран принадлежит Европейскому союзу".

В соглашении говорится: "Политическая обстановка на этих островах меняется. Впервые в истории у жителей есть первые министры в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, которые все привержены независимости от Соединенного Королевства. Для людей, наблюдающих за происходящим на этих островах, — для людей, наблюдающих за происходящим по всему миру, — это самый ясный признак того, что время Вестминстера подходит к концу".

"Мы считаем, что есть лучший путь: сотрудничество стран на равных условиях, обмен идеями и опытом, а также построение отношений, основанных на взаимном уважении и общих интересах", — сказано в меморандуме, в котором также изложены планы по "отказу от неэффективной экономической модели Уайтхолла" (улица в центре Лондона, название которой стало нарицательным обозначением британского правительства – ред.).

Лидеры партий Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии добавляют: "Наши народы имеют право на самоопределение. Ни одно правительство Вестминстера не имеет права препятствовать демократии или подрывать принцип, согласно которому наш народ сам будет определять свое будущее. Мы признаем, что наши партии занимают разные конституционные позиции и что каждая нация будет определять свое будущее своим собственным путем и в свое время".

В Лондоне уже отреагировали, заявив, что премьер-министр Энди Бернхэм твердо верит в Соединенное Королевство и сосредоточен на смягчении кризиса стоимости жизни для домохозяйств по всей стране, а не на "конституционных дебатах".

Официальный представитель премьер-министра заявил: "Премьер-министр привержен осуществлению перемен во всех четырех странах Соединенного Королевства и твердо верит в Союз".

Также в заявлении с Даунинг-стрит говорится, что Соединенное Королевство достигает наилучших результатов, когда люди объединяются вокруг общих ценностей и решения проблем, а не разделяются, и премьер-министр продолжит снижать нагрузку на семейные финансы и обеспечивать большую экономическую безопасность, вместо того "чтобы вступать в конституционные дебаты или проводить новые референдумы".

Напомним, Фокус писал о том, как подготавливалась почва к подписанию меморандума.

Также мы разбирались, почему Дональд Трамп сделал заявление об объединении Ирландии.