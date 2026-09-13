Трамп неожиданно поддержал идею единой Ирландии: СМИ назвали возможную цель этого заявления

Дональд Трамп во время своего двухдневного визита в Ирландию неожиданно заявил о желании увидеть объединенную Ирландию. Его слова сразу стали главной международной темой и вызвали вопросы.

Эксперты отмечают, что многие полагают, будто речь может идти о новом курсе Вашингтона, однако на самом деле цель Трампа проста. Об этом говорится в материале BBC.

Бывший специальный посланник Трампа в Северной Ирландии Мик Малвейн призвал не рассматривать это заявление как изменение политики США. Демократ Брендан Бойл также подчеркнул, что поддержка Белфастского соглашения [соглашение 1998 года, заключенное после более чем 30 лет межэтнического конфликта в Северной Ирландии — Фокус] остается двухпартийной.

В то же время Трамп повторил свою позицию уже во время выступления в резиденции американского посла. При этом значительная часть его речи была посвящена не Ирландии, а внутренней политике США и его собственным достижениям.

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Эксперты отмечают, что в Белом доме прекрасно понимают деликатность вопроса об объединении острова. Поэтому вероятной причиной такого заявления Трампа является чисто политический маневр, имеющий лишь одно объяснение.

Промежуточные выборы как ключ к пониманию заявления Трампа

Одно из возможных объяснений, как пишет автор статьи Кейтриона Перри, заключается в том, что в Вашингтоне скоро состоятся выборы. Последние данные свидетельствуют о том, что республиканцы рискуют утратить контроль над одной или обеими палатами Конгресса.

По этой причине борьба за колеблющихся избирателей (swing voters) приобретает особое значение. В настоящее время 10 % американцев имеют ирландское происхождение, и среди них есть те, кто поддерживает объединение Ирландии и может менять свои партийные предпочтения.

Поэтому Трамп мог попытаться обратиться именно к этой категории избирателей, ведь подобная стратегия уже имела успешный прецедент во времена 42-го президента США Билла Клинтона. Тогда он заручился поддержкой части ирландских американцев, пообещав более активно работать над мирным процессом, а впоследствии выполнил это обещание.

Эксперты отмечают, что Трампа интересуют голоса на промежуточных выборах, а не вопрос единства Ирландии Фото: Facebook / Donald J. Trump

Однако в настоящее время ирландско-американский электорат изменился, как и сама политическая система США. Сильная поляризация американской политики в преддверии ноябрьских выборов вряд ли быстро изменит эту ситуацию.

Между тем в самой Ирландии местные политики могут лишь надеяться, что после громкого заявления Трампа тема объединения Ирландии не станет главной проблемой. Они предпочли бы, чтобы на следующий день внимание было приковано исключительно к гольфу, резюмирует автор материала.

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