Трамп несподівано підтримав ідею єдиної Ірландії: ЗМІ назвали можливу мету заяви

Дональд Трамп під час візиту дводенного візиту до Ірландії несподівано заявив про бажання бачити об’єднану Ірландію. Його слова одразу стали головною міжнародною темою та викликали питання.

Експерти кажуть, що багато хто думає, що мова може йдеться про новий курс Вашингтона, однак насправді ціль Трампа є простою. Про це йдеться в матеріалі BBC.

Колишній спецпосланник Трампа у Північній Ірландії Мік Малвейні закликав не трактувати заяву як зміну політики США. Демократ Брендан Бойл також наголосив, що підтримка Белфастської угоди [угода 1998 року після понад 30 років міжетнічного конфлікту в Північній Ірландії — Фокус] залишається двопартійною.

Водночас Трамп повторив свою позицію вже під час виступу в резиденції американського посла. При цьому значна частина його промови була присвячена не Ірландії, а внутрішній політиці США та його власним досягненням.

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Експерти говорять, що в Білому домі чудово розуміють чутливість теми об'єднання острова. Тому ймовірною причиною такої заяви Трампа є чистий політичний маневр лише з одним поясненням.

Проміжні вибори як ключ до пояснення заяви Трампа

Одним із можливих пояснень, пише авторка матеріалу Кейтріона Перрі, полягає в тому, що на Вашингтон скоро чекають вибори. Останні дані свідчать, що республіканці ризикують втратити контроль над однією або обома палатами Конгресу.

З цієї причини боротьба за коливних виборців (swing voters) набуває особливого значення. Наразі 10% американців мають ірландське походження, а серед них є ті, які підтримують об’єднання Ірландії та можуть змінювати свої партійні уподобання.

Тому Трамп міг намагатися звернутися саме до цієї категорії виборців, адже подібна стратегія вже мала успішний приклад за часів 42-го президента США Білла Клінтона. Тоді він заручився підтримкою частини ірландських американців, пообіцявши активніше працювати над мирним процесом, а згодом виконав цю обіцянку.

Експерти кажуть, що Трампа цікавлять голоси на проміжних виборах, а не питання єдності Ірландії Фото: Facebook / Donald J. Trump

Та наразі ірландсько-американський електорат змінився, як і сама політична система США. Сильна поляризація американської політики напередодні листопадових виборів навряд чи швидко змінить цю ситуацію.

Тим часом в самій Ірландії місцеві політики можуть лише сподіватися, що після гучної заяви Трампа тема об’єднання Ірландії не стане головною проблемою. Вони воліли б, щоб наступного дня увага була прикута лише до гольфу, резюмує авторка матеріалу.

Раніше Фокус розповідав про те, як Дональд Трамп збрехав про 11 вересня. Він несподівано для всіх заявив, що він був зовсім поруч і його рятували пожежники.

Згодом стало відомо, чому Трамп пропонує роздати гроші американцям. Політичний аналітик Вадим Денисенко каже, що це — лише інструмент останньої надії вирвати перемогу, а набагато важливішими є причини, чому Трамп це робить.