Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии 14 сентября соберутся в Кардиффе, чтобы подписать совместную декларацию о праве на самоопределение и проведении референдумов о независимости.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

В встрече примут участие первый министр Шотландии Джон Свинни, первый министр Уэльса Рун ап Иорверт и первая министрша Северной Ирландии Мишель О’Нил. К ним также присоединится президент партии "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд.

Участники планируют обсудить право своих стран самостоятельно определять конституционное будущее. Среди тем встречи также будут экономика, энергетика, отношения с Европой и международное сотрудничество.

Джон Свинни заявил, что нынешняя политическая ситуация свидетельствует о росте поддержки независимости.

"Впервые в истории Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией руководят премьер-министры, поддерживающие независимость", — сказал он.

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По его словам, Лондон должен готовиться к возможному будущему после ухода Соединённого Королевства. Свинни также заявил, что премьер-министр Энди Бернхэм может войти в историю как последний премьер Великобритании.

Встреча состоится на фоне спора между Свинни и правительством Великобритании по поводу нового референдума о независимости Шотландии. Бернхем заявил, что в настоящее время не рассматривает возможность проведения такого голосования, поскольку, по его мнению, отсутствует достаточный общественный консенсус.

В то же время Рун ап Иорверт опроверг, что цель встречи заключается непосредственно в роспуске Соединённого Королевства. Он заявил, что стремится укрепить позиции Уэльса, а вопрос о независимости должен решаться по воле самих валлийцев.

Подписание совместной декларации станет попыткой трех регионов согласовать общую позицию относительно их конституционного будущего.

Напомним, что королевский флот Великобритании в течение 72 часов следил за четырьмя российскими судами, которые направлялись через британские воды в сторону Ла-Манша. Операция завершилась после того, как российские корабли покинули территориальные воды страны.

Великобритания планирует помочь Украине нарастить собственные возможности по производству ракет большой дальности. Об этом премьер-министр Энди Бернем должен был объявить во время своего первого визита в Киев в качестве главы правительства.