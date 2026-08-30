72-часовая операция Британского Королевского флота (БКФ) завершилась после того, как корабли РФ покинули территориальные воды. СМИ отмечают, что радары БКФ обнаружили четыре российских судна.

Эти плавсредства проходили через территориальные воды Великобритании в направлении Ла-Манша, пытаясь спровоцировать действия британцев. Об этом сообщает издание The Guardian.

К операции были привлечены три корабля Королевского флота — HMS Duncan, HMS St Albans и HMS Severn. Воздушную поддержку обеспечивал вертолёт Merlin.

Среди российских судов британские военные зафиксировали эсминец "Адмирал Левченко", который сопровождал грузовые суда "Генерал Скобелев" и "Спарта" в направлении Дувра. Оба грузовых судна находятся под санкциями.

В ответ РФ задействовала собственные вооруженные силы для охраны судов, в частности фрегат "Неустрашимый". Первый морской лорд Великобритании генерал Гвинн Дженкинс заявил, что Лондон не может "позволить себе самоуспокоенности", поскольку суда российского теневого флота продолжают представлять "неприемлемый риск" для безопасности страны.

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"Вместе с нашими союзниками этот подход вынуждает Москву отвлекать российские военные корабли от их основных задач. Это происходит потому, что Россия знает: мы готовы снова приступить к действиям, если возникнет такая необходимость", — сказал Дженкинс.

Ранее Королевский флот предупреждал о росте активности российских судов у берегов Великобритании. В июле британские военные в течение 21 дня следили за кораблями Москвы — это на 25% больше, чем за аналогичный период годом ранее, а российские военные суда неоднократно замечали в районе Дуврского пролива и Северного моря.

Напомним, "Фокус" рассказывал о том, как Путин пригрозил захватывать корабли по всему миру. Российский диктатор Владимир Путин зачитал с листочка заявление о кораблях теневого флота РФ, которые находятся под санкциями и которые были взяты под контроль западными странами.

Впоследствии стало известно, что блокада Чёрного и Азовского морей подрывает экспорт страны-оккупанта. Военный эксперт Дмитрий Снегирев отмечает, что украинская кампания по блокаде и систематическим ударам по объектам страны-оккупанта в акватории Азовского моря парализовала российскую морскую логистику,