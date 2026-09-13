Британія під загрозою розколу: три частини країни хочуть незалежності, — The Telegraph

Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії 14 вересня зустрінуться в Кардіффі, щоб підписати спільну декларацію про право на самовизначення та проведення референдумів щодо незалежності.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

У зустрічі візьмуть участь перший міністр Шотландії Джон Свінні, перший міністр Уельсу Рун ап Іорверт і перша міністерка Північної Ірландії Мішель О’Ніл. До них також приєднається президентка Sinn Féin Мері Лу Макдональд.

Учасники планують обговорити право своїх країн самостійно визначати конституційне майбутнє. Серед тем зустрічі також будуть економіка, енергетика, відносини з Європою та міжнародна співпраця.

Джон Свінні заявив, що нинішня політична ситуація свідчить про зростання підтримки незалежності.

“Вперше в історії Шотландією, Уельсом і Північною Ірландією керують перші міністри, які підтримують незалежність”, — сказав він.

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За його словами, Лондон має готуватися до можливого майбутнього після Сполученого Королівства. Свінні також заявив, що прем’єр-міністр Енді Бернхем може увійти в історію як останній прем’єр Великої Британії.

Зустріч відбудеться на тлі суперечки між Свінні та урядом Великої Британії щодо нового референдуму про незалежність Шотландії. Бернхем заявив, що зараз не розглядає можливість проведення такого голосування, оскільки, на його думку, немає достатнього суспільного консенсусу.

Водночас Рун ап Іорверт заперечив, що зустріч має на меті безпосередньо розпустити Сполучене Королівство. Він заявив, що прагне посилити позиції Уельсу, а питання незалежності має вирішуватися волею самих валлійців.

Підписання спільної декларації стане спробою трьох регіонів узгодити спільну позицію щодо їхнього конституційного майбутнього.

Нагадаємо, королівський флот Великої Британії протягом 72 годин стежив за чотирма російськими суднами, які прямували через британські води в бік Ла-Маншу. Операція завершилася після того, як російські кораблі залишили територіальні води країни.

Велика Британія планує допомогти Україні наростити власні можливості з виробництва ракет великої дальності. Про це прем’єр-міністр Енді Бернем мав оголосити під час свого першого візиту до Києва на посаді глави уряду.