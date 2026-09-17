У РФ збираються водити туристів по окопах на кордоні з Україною

Росіянам та іноземцям запропонують туристичні маршрути місцями боїв та підземними командними пунктами в Курській області. І це попри те, що в Курській області тривають обстріли, а також там немає бензину, є перебої з водою та електроенергією.

У Курській області, частина якої майже 9 місяців перебувала під контролем Збройних сил України, планують створити туристичні маршрути місцями боїв та дислокації російської армії. Це питання опрацьовується місцевою владою та військовими, повідомив губернатор регіону Олександр Хінштейн, пише The Moscow Times.

"Події, через які ми трагічно пройшли, також є дуже важливою складовою теми патріотичного туризму. Ми вже зараз разом із колегами зі Збройних сил розмірковуємо над тим, які з підземних споруд та об’єктів оборони ми будемо залучати до майбутніх туристичних маршрутів, де ми будемо облаштовувати музейні простори", — сказав губернатор.

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Відтепер у місцях, де росіяни здавалися в полон, проводитимуть екскурсії для туристів

Зокрема, туристів планують водити до місць, де розміщувалися військові з Північної Кореї, яких Кім Чен Ин надіслав на допомогу Путіну.

"Я впевнений, що приїхати й оглянути підземні командні пункти, звідки здійснювалося керівництво військами, або командний пункт, де перебували наші бойові друзі з Народної визвольної армії Кореї, — це буде дуже й дуже цікаво… І ми вже сьогодні, повторюю, працюємо над цим, не чекаючи завершення спеціальної військової операції", — повідомив Хінштейн.

За даними Слідчого комітету РФ, внаслідок вторгнення ЗСУ до Курської області у 2024–2025 роках було завдано збитків на суму 0,5 трлн рублів. Згідно зі звітами оперативного штабу, регіон досі зазнає атак практично щодня. Так, 15 вересня, коли Хінштейн вітав Дмитра Медведєва з днем народження, мешканці Курської області теж його "привітали", розповівши про свої проблеми:

Скрізь війна. Кінець-край не видно. Села зруйновані, люди — бездомні... Все сумно.

Запрошуємо вас відсвяткувати свій день у прикордонному селі Шептухівка. Душа співатиме, побачивши повну розруху, без світла, води та газу, а місцеві жителі із задоволенням зустрінуть вас хлібом і сіллю.

Скільки біженців із прикордонної зони прийняла резиденція Дмитра Анатолійовича в Мансурові, тільки прямо і чесно?

Наприкінці 2025 року вирішили започаткувати "військовий туризм" в окупованій частині Донецької області. Окупаційна "влада" регіону заявляла, що мандрівникам запропонують маршрути "місцями бойової слави".

У 2026 році в цю туристичну галузь планували інвестувати понад 1 млрд рублів. І це попри те, що в Донецькій області тривають активні бойові дії, а багато населених пунктів лежать у руїнах.

Нагадаємо, раніше "Фокус" писав про те, як проходить операція "Вівальді" та які її успіхи.

Крім того, ми з’ясовували, що насправді відбувається на ключових ділянках фронту, де росіяни продовжують наступ, як змінилася їхня тактика наступу та які напрямки залишаються найнебезпечнішими.