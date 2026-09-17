В РФ собираются водить туристов по окопам на границе с Украиной

Россиянам и иностранцам предложат туристические маршруты по местам боев и подземным командным пунктам в Курской области. И это притом, что в Курской области продолжаются обстрелы, а также там нет бензина, перебои с водой и электричеством.

В Курской области, часть которой почти 9 месяцев находилась под контролем Вооруженных сил Украины, собираются создать туристические маршруты по местам сражений и дислокации российской армии. Вопрос прорабатывается местными властями и военными, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, пишет The Moscow Times.

"События, через которые мы трагично прошли, тоже очень важная составляющая темы патриотического туризма. Мы уже сейчас с коллегами из Вооруженных сил думаем над тем, какие из подземных сооружений, из объектов обороны мы будем задействовать под будущие туристические маршруты, где мы будем делать музейные пространства", — сказал губернатор.

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Теперь по местам, где россияне сдавались в плен, будут водить туристов

В том числе туристов собираются водить в места, где размещались военные из Северной Кореи, присланные Ким Чен Ыном на помощь Путину.

"Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты, откуда шло управление войсками, или командный пункт, где находились наши боевые друзья из Народной Освободительной Армии Кореи, — это будет очень и очень интересно… И мы уже сегодня, повторяю, над этим работаем, не дожидаясь завершения специальной военной операции", — сообщил Хинштейн.

По данным Следственного комитета РФ, в результате вторжения ВСУ в Курскую область в 2024–2025 годах был нанесен ущерб 0,5 трлн рублей. Согласно сводкам оперштаба, регион до сих пор подвергается атакам практически ежедневно. Так, 15 сентября, когда Хинштейн поздравлял с днем рождения Дмитрия Медведева, куряне его тоже "поздравили", рассказав про свои проблемы:

Везде война. Конца и края нет. Села разрушены, люди бомжи... Печально все.

Приглашаем вас отметить свой день в приграничное село Шептуховка. Душа будет петь при виде полнейшей разрухи, без света, воды и газа, а местные жители с удовольствием встретят с хлебом и солью.

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В конце 2025 года "военный туризм" решили запустить в оккупированной части Донецкой области. Оккупационные "власти" региона заявляли, что путешественникам предложат маршруты по "местам боевой славы".

В 2026 году в эту туристическую отрасль собирались вложить более 1 млрд рублей. И это притом, что в Донецкой области ведутся активные боевые действия, а многие населенные пункты лежат в руинах.

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