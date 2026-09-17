Сі Цзіньпін зник після візиту до Індії: кажуть, що у нього стався інсульт, — ЗМІ

Китайський лідер пропустив гала-вечерю БРІКС у Делі минулої неділі та поспішно повернувся до Китаю. У соцмережах вважають, що це сталося через хворобу. Тим більше, що ще кілька світових лідерів захворіли.

Сі Цзіньпін вперше за сім років відвідав Індію для участі у 18-му саміті БРІКС, але повернувся раніше за інших світових лідерів 13 вересня. Відтоді його не бачили на публіці, що ще більше підживлює чутки про те, що у нього в Делі стався інсульт, пише Independent.

У соцмережах переконані, що Сі захворів під час саміту БРІКС

На відео, опублікованому індійською національною телекомпанією, видно, як прем’єр-міністр Нарендра Моді під час своєї вступної промови на саміті ненадовго перериває свою промову, щоб поцікавитися, як справи у Сі, який сидів ліворуч від нього.

"Усе гаразд?" — запитав індійський лідер, і його помічники, здавалося, кинулися до Сі Цзіньпіна. Моді повторив запитання, і Сі кивнув.

Видео дня

У середу китайські журналісти опублікували на платформі X, забороненій у країні, довше відео, в якому стверджували, що Моді хвилювався через несправний навушник для синхронного перекладу.

Раніше цього тижня Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що Сі Цзіньпін покинув Делі в неділю вдень після "успішного завершення" своєї участі у саміті, хоча той тривав менше двох запланованих днів.

Чутки про погіршення стану здоров’я 73-річного лідера КНР почали поширюватися ще 14 вересня після того, як голова Китайської демократичної партії, незареєстрованої політичної організації, заявив, що Сі Цзіньпін втратив свідомість під час саміту БРІКС і був доставлений назад до Китаю для надання невідкладної медичної допомоги.

Се Ваньцзюнь, який проживає у США, заявив, що у Сі Цзіньпіна стався важкий ішемічний інсульт, але він відмовився від лікування в Делі, і його терміново повернули до Пекіна та госпіталізували.

"Під час посадки в літак Сі Цзіньпін ледве йшов, його кроки були непевними, тіло неодноразово нахилялося вліво", — заявив Се.

Американський журналіст Білл Герц заявив цього тижня, що "ходять чутки" про стан здоров’я Сі Цзіньпіна, і стверджував, що існують припущення про те, що "армії протиборчих угруповань мобілізуються для громадянської війни".

Ще один журналіст і політичний аналітик Гордон Чанг заявив, що Сі Цзіньпіну стало зле і Китай не зміг цього приховати. А поки він перебував у Делі, китайські військові звільнили двох його наймогутніших ворогів: Бо Сілая та Чжоу Юнкана.

Чутки про стан здоров’я китайського лідера поставили під сумнів його запланований візит до США, де він має зустрітися з президентом Дональдом Трампом 24 вересня. Це буде їхня третя особиста зустріч за останній рік.

Про те, що в Делі сталося щось недобре, свідчать і новини про стан здоров’я президента ПАР Сіріла Рамафоси. Повідомляється, що він захворів після повернення з Індії. Також заявляється, що причина полягала в їжі. На саміті БРІКС подавали вегетаріанські страви, оскільки Нарендра Моді, як і багато представників домінуючих індуїстських каст, є вегетаріанцем.

Нагадаємо, раніше голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий посилити взаємодію та координацію з іншими країнами щодо України, щоб сприяти політичному врегулюванню війни.

Тим часом Володимир Зеленський у прямому ефірі японського телеканалу NHK відверто заявив, що Китай має достатню силу, щоб самостійно зупинити війну Росії проти України.