Си Цзиньпин пропал после визита в Индию: говорят, что у него случился инсульт, — СМИ

Китайский лидер пропустил гала-ужин БРИКС в Дели в минувшее воскресенье и спешно вернулся в Китай. В соцсетях считают, что это случилось из-за болезни. Тем более, что еще несколько мировых лидеров заболели.

Си Цзиньпин впервые за семь лет посетил Индию для участия в 18-м саммите БРИКС, но вернулся раньше остальных мировых лидеров 13 сентября. С тех пор его не видели на публике , что еще больше подпитывает слухи о том, что у него в Дели случился инсульт, пишет Independent.

В соцсетях уверены, что Си заболел во время саммита БРИКС

На видео, опубликованном индийской национальной телекомпанией, видно, как премьер-министр Нарендра Моди во время своего вступительного слова на саммите ненадолго прерывает свою речь, чтобы проверить, как дела у Си, который сидел слева от него.

"Все в порядке?" — спросил индийский лидер, и его помощники, казалось, бросились к Си цзиньпину. Моди повторил вопрос, и Си кивнул.

Видео дня

В среду китайские журналисты опубликовали на платформе X, запрещенной в стране, более длинное видео, в котором утверждали, что Моди беспокоился о неисправном наушнике для синхронного перевода.

Ранее на этой неделе Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Си Цзиньпин покинул Дели в воскресенье днем ​​после "успешного завершения" своего участия в саммите, хоть он и длился меньше двух запланированных дней.

Слухи о ухудшающемся здоровье 73-летнего лидера КНР начали распространяться еще 14 сентября после того, как председатель Китайской демократической партии, незарегистрированной политической организации, заявил, что Си Цзиньпин потерял сознание во время саммита БРИКС и был доставлен обратно в Китай для оказания экстренной медицинской помощи.

Се Ваньцзюнь, проживающий в США, заявил, что у Си Цзиньпина случился тяжелый ишемический инсульт, но он отказался от лечения в Дели и его спешно вернули в Пекин и положили в больницу.

"При посадке в самолет Си Цзиньпин шел с трудом, его шаги были неуверенными, тело неоднократно наклонялось влево", — заявил Се.

Американский журналист Билл Герц заявил на этой неделе, что "ходят слухи" о состоянии здоровья Си Цзиньпина и утверждал, что существуют предположения о том, что "армии противоборствующих группировок мобилизуются для гражданской войны".

Еще один журналист и политический аналитик Гордон Чанг заявил, что Си Цзиньпину стало плохо и Китай не смог это скрыть. А пока он был в Дели, китайские военные освободили двух его самых могущественных врагов: Бо Силая и Чжоу Юнкана.

Слухи о состоянии здоровья китайского лидера поставили под сомнение его запланированный визит в США, где он должен встретиться с президентом Дональдом Трампом 24 сентября. Это будет их третья личная встреча за последний год.

О том, что в Дели произошло что-то неладное, свидетельствуют и новости о состояния здоровья президента ЮАР Сирила Рамафосы. Сообщается, что он заболел, вернувшись из Индии. Также заявляется, что дело было в еде. На саммите БРИКС подавали вегетарианские блюда, так как Нарендра Моди, как и многие представители доминирующих индуистских каст, является вегетарианцем.

Напомним, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов усилить взаимодействие и координацию с другими странами по вопросу Украины, чтобы способствовать политическому урегулированию войны.

Тем временем Владимир Зеленский в прямом эфире японского телеканала NHK откровенно заявил, что Китай обладает достаточной силой, чтобы самостоятельно остановить войну России против Украины.