Поліція Молдови не знайшла слідів удару: біля Кишинева пролунав потужний вибух (відео)

У ніч на 18 вересня біля села Колониця муніципія Кишинів пролунав потужний вибух. Поліція перевіряє населені пункти та поки не виявила слідів вибуху чи небезпеки для людей.

Про це повідомили в Генеральному інспектораті поліції Молдови, опублікувавши відео, на якому чути звук вибуху.

Місцеві жителі повідомили правоохоронцям про інцидент близько 04:00.

За повідомленнями очевидців, вибух стався в південно-західній частині Колониці, у напрямку села Тогатин. Поліція одразу виїхала на місце та перевірила Колоницю і Хумулешти, але не знайшла жодних предметів або слідів вибуху.

Додаткові перевірки проводять у населених пунктах Долинне та Максимівка. Для пошуку місця, де міг статися вибух, поліція також залучила додаткових співробітників і дрони.

Міністерство оборони Молдови заявило, що в ніч на 18 вересня не зафіксувало порушень повітряного простору країни.

Видео дня

“Несанкціонованих прольотів не зафіксували, але ми збираємося з'ясувати причину”, — повідомили у відомстві місцевому виданню NewsMaker.

У Міноборони також зазначили, що наразі не можна говорити про проліт безпілотника, оскільки причина нічного вибуху ще встановлюється. Там припустили, що звук міг бути спричинений іншою причиною, а не падінням дрона.

Поліція продовжує перевірку для встановлення всіх обставин інциденту. Влада закликає громадян не наближатися до підозрілих предметів і повідомляти про них за номером 112.

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що рішення Росії надати громадянство жителям Придністров’я може мати кілька цілей. За її словами, одна з них — спроба мобілізувати цих людей для участі у війні проти України.

Пізніше стало відомо, що Сергій Шойгу заявив про готовність Росії “захищати росіян” у Придністров’ї. Він зазначив, що Москва може використати для цього всі доступні їй засоби.