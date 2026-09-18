Полиция Молдовы не нашла следов удара: возле Кишинева прогремел мощный взрыв (видео)

В ночь на 18 сентября возле села Колоница в муниципалитете Кишинева прогремел мощный взрыв. Полиция проводит проверку населенных пунктов и пока не обнаружила следов взрыва или угрозы для людей.

Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы, опубликовав видео, на котором слышен звук взрыва.

Местные жители сообщили правоохранительным органам об инциденте около 04:00.

По сообщениям очевидцев, взрыв произошел в юго-западной части Колоницы, в направлении села Тогатин. Полиция сразу же выехала на место и проверила Колоницу и Хумулешти, но не обнаружила никаких предметов или следов взрыва.

Дополнительные проверки проводятся в населенных пунктах Долинное и Максимовка. Для поиска места, где мог произойти взрыв, полиция также привлекла дополнительных сотрудников и дроны.

Министерство обороны Молдовы заявило, что в ночь на 18 сентября не зафиксировало нарушений воздушного пространства страны.

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"Несанкционированных пролетов не зафиксировано, но мы намерены выяснить причину", — сообщили в ведомстве местному изданию NewsMaker.

В Минобороны также отметили, что пока нельзя говорить о пролете беспилотника, поскольку причина ночного взрыва еще устанавливается. Там предположили, что звук мог быть вызван другой причиной, а не падением дрона.

Полиция продолжает расследование с целью установления всех обстоятельств инцидента. Власти призывают граждан не приближаться к подозрительным предметам и сообщать о них по номеру 112.

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Позже стало известно, что Сергей Шойгу заявил о готовности России "защищать россиян" в Приднестровье. Он отметил, что Москва может использовать для этого все доступные ей средства.