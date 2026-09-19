Бояться мобілізації: чиновники у РФ вивозять гроші за кордон і готують шляхи для відступу

Чиновники в Кремлі закликають друзів і родичів покинути Російську Федерацію найближчими місяцями та шукають можливості відкрити банківські рахунки за кордоном. Так само, за даними агентства, чинять працівники пунктів призову до армії.

Раніше цього року Володимир Путін доручив скоротити 15 % чиновників у регіонах, щоб зменшити навантаження на дефіцитний бюджет. Дехто побоюється, що Кремль може мобілізувати звільнених працівників після виборів, як свідчать дані, отримані Bloomberg.

За словами джерела агентства, чиновника європейських структур безпеки, Росія готується відправити на війну ще 300 тисяч осіб. При цьому офіційно оголошувати про мобілізацію, як це було у 2022 році, не будуть. Тоді сотні тисяч росіян, переважно молодих чоловіків, покинули країну. Тепер Росія реорганізувала роботу військкоматів, щоб ті могли впоратися з напливом призовників. Замість паперових повісток вони можуть розсилати електронні, одночасно забороняючи виїзд із країни.

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Міноборони РФ отримало доступ до широкої бази даних про громадян: єдиний реєстр військового обліку тепер пов’язаний із даними податкової служби, базами МВС, медичною історією, відомостями про власність та базами прикордонного контролю.

А чутки про майбутню мобілізацію не вщухають на тлі зростання кількості росіян, які перетинають кордон із сусідніми країнами, такими як Грузія та Вірменія. У серпні Москва звинуватила вірменських чиновників у "провокаційних" заявах після того, як Єреван висловив готовність прийняти росіян, які втекли від військової служби.

У 2022 році росіяни масово втікали до Грузії

При цьому джерело заявляє, що Путін ще не ухвалив остаточного рішення щодо проведення мобілізації. Однак нові бійці потрібні ЗС РФ, які ведуть бойові дії в Україні та втрачають людей швидше, ніж заповнюють прогалини. Інсайдер повідомив, що фронтові втрати Росії зараз сягають 1000 вбитих щотижня, а новобранців не вистачає, при цьому "якість" тих, хто підписує контракти з Міноборони РФ, зараз "вкрай низька", — сказав він.

Щоб підтримувати стабільну чисельність угруповання на українському фронті, яку сам Путін оцінював у 700 тисяч солдатів, Росії потрібно щороку залучати близько 400 тисяч осіб. І хоча середній "бонус" за підписання контракту досяг рекордних 1,8 млн рублів, приплив новобранців скорочується: у першому півріччі їх було 234 тисячі осіб проти 260 тисяч роком раніше, згідно з розрахунками Яніса Клюге, експерта німецького Центру проблем міжнародної безпеки.

Тепер російські чиновники побоюються, що й їх мобілізують на фронт Фото: РБК

Територіальні завоювання в Україні також практично звелися нанівець: у результаті літнього наступу під російський контроль перейшло лише 155 кв. км — у 13 разів менше, ніж за той самий період роком раніше (2037 кв. км), оцінює аналітик Bloomberg Алекс Кокчаров.

Експерти вважають, що якщо Путін і справді хоче продовжувати війну, то без мобілізації йому не обійтися.

Нагадаємо, тим часом прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив, що його країна готова негайно закрити кордон із Росією, щойно російський диктатор Путін оголосить загальну мобілізацію.

Тим часом 16 вересня колишній глава ЦРУ під час візиту в Україну розповів, як мобілізація в РФ вплине на хід війни та чи врятує вона Путіна.