Боятся мобилизации: чиновники в РФ выводят деньги за границу и готовят пути к отступлению

Чиновники в Кремле призывают друзей и родственников покинуть Российскую Федерацию в ближайшие месяцы и ищут возможности открыть банковские счета за рубежом. Так же, по данным агентства, поступают работники пунктов набора армию.

Ранее в этом году Владимир Путин дал поручение сократить 15% чиновников в регионах, чтобы снизить нагрузку на дефицитный бюджет. И некоторые опасаются, что освободившихся людей Кремль может мобилизовать после выборов, свидетельствуют полученные Bloomberg.

По словам источника агентства, чиновника европейских структур безопасности, Россия готовится отправить на войну дополнительно 300 тысяч человек. При этом официально объявлять о мобилизации, как это было в 2022 году, не будут. Тогда сотни тысяч россиян, преимущественно молодых мужчин, покинули страну. Теперь Россия реорганизовала работу военкоматов, чтобы те могли справиться с наплывом призывников. Вместо бумажных повесток они могут рассылать электронные, одновременно запрещая выезд из страны.

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Минобороны РФ получило доступ к широкой базе данных о гражданах: единый реестр воинского учета теперь связан с данными налоговой службы, базами МВД, медицинской историей, сведениями о собственности и базами пограничного контроля.

А слухи о надвигающейся мобилизации не утихают на фоне того, как растет число россиян, пересекающих границу с соседними странами, такими как Грузия и Армения. В августе Москва обвинила армянских чиновников в "провокационных" заявлениях после того, как Ереван выразил готовность принять россиян, бежавших от военной службы.

В 2022 году россияне массово бежали в Грузию

При этом, источник заявляет, что Путин еще не принял окончательного решения, проводить ли мобилизацию. Однако новые бойцы нужны воюющей в Украине ВС РФ, которая теряет людей быстрее, чем восполняет пробелы. Инсайдер сообщил, что фронтовые потери России сейчас достигают 1000 человек убитыми каждую неделю, а поступающих новобранцев не хватает и при этом "качество" подписывающих контракты с Минобороны РФ сейчас "крайне низкое", сказал он.

Чтобы поддерживать стабильной численность группировки на украинском фронте, которую сам Путин оценивал в 700 тысяч солдат, России нужно привлекать ежегодно около 400 тысяч человек. И хотя средний "бонус" за подписание контракта достиг рекордных 1,8 млн рублей, приток новобранцев сокращается: в первом полугодии их было 234 тысячи человек против 260 тысяч годом ранее, согласно расчетам Яниса Клюге, эксперта германского Центра проблем международной безопасности.

Теперь российские чиновники опасаются, что и их призовут на фронт Фото: РБК

Территориальные завоевания в Украине также практически сошли на нет: в результате летнего наступления под российский контроль перешло лишь 155 кв км — в 13 раз меньше, чем за тот же период годом ранее (2037 кв км), оценивает аналитик Bloomberg Алекс Кокчаров.

Эксперты полагают, что если Путин и правда хочет продолжать войну, то без мобилизации ему не обойтись.

Напомним, тем временем премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что его страна готова немедленно закрыть границу с Россией, как только российский диктатор Путин объявит всеобщую мобилизацию.

Тем временем 16 сентября бывший глава ЦРУ во время визита в Украину рассказал, как повлияет на ход войны мобилизация в РФ и спасет ли она Путина.