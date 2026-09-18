"Не сбегут": что сделает Эстония после объявления мобилизации в РФ

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что его страна готова немедленно закрыть границу с Россией, как только российский диктатор Путин объявит всеобщую мобилизацию. По словам Михала, Эстония, вероятно, является одной из тех европейских стран, которые лучше всего подготовлены к агрессии Кремля. Как поступит эта страна с населением в 1,3 млн человек, если ситуация с Россией ухудшится?

Днём 17 сентября в Эстонии состоялась совместная пресс-конференция Михала и министра иностранных дел Маргуса Цахкна, на которой они рассказали о готовности к агрессии со стороны РФ, сообщило агентство ERR. Выяснилось, что правительство подготовило документ "Докладная записка Кабинета министров: мобилизация Российской Федерации", в которой подробно описаны все меры. При этом считается, что при потерях на фронте в 30–40 тыс. россиян и в условиях неблагоприятной экономической ситуации мобилизация в РФ — это неизбежное явление. После этого последует немедленное закрытие границы Эстонии и другие меры, в зависимости от степени угрозы.

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Чиновники пояснили, что после объявления мобилизации мужчины из разных социальных слоев РФ могут почувствовать угрозу своей безопасности, и на это придётся реагировать: Эстония определилась, что будет делать.

"Мужчина в России может подумать, что приближается мобилизация, поэтому он сбежит в Европу и скажет, что это дает ему основания для международной защиты. Это не так", — подытожил чиновник.

В материале также отмечается, что в течение прошлого года Европа выдала 650 тыс. виз для въезда россиян. Министр заявил, что в условиях растущей угрозы такая тактика ЕС "совершенно непонятна" и весьма опрометчива. Кроме того, он напомнил, что именно Эстония первой запретила въезд российским военным, которые хотели проникнуть на территорию ЕС.

Отметим, что осенью 2022 года российский диктатор Путин издал указ о так называемой "частичной" мобилизации в РФ. В течение года комиссариаты набрали в ВС РФ около 300–400 тыс. россиян, которых практически без подготовки отправили на фронт на восток Украины. За первые недели такой частичной мобилизации из РФ уехало около миллиона военнообязанных мужчин, которые опасались, что их заберут в армию. При этом в течение четырёх лет указ Путина продолжал действовать, поскольку в нём не были указаны сроки действия.

Мобилизация в РФ — подробности

Отметим, что прогнозы относительно мобилизации в РФ звучали в СМИ с лета 2026 года. В частности, ГУР Минобороны сообщило, что Кремль готовится призвать 300 тыс. россиян до конца 2026 года, а затем, в 2027 и последующие годы, призывать такое же количество людей. Между тем высокопоставленные чиновники РФ несколько раз четко повторили, что не планируют проводить мобилизацию, несмотря на информацию российских СМИ о том, что Росгвардию готовят к беспорядкам в случае принятия такого решения.

18 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники в европейских спецслужбах сообщило, что мобилизацию в РФ объявят после выборов в Госдуму РФ 18–20 сентября. Согласно полученным секретным документам, российская элита знает об этом и срочно выводит за границу деньги, счета и семьи. При этом система мобилизации в РФ уже готова к решению Кремля. Выяснилось, что работает Единый военный реестр, который собирает информацию из всех государственных баз данных, создана электронная повестка, а подготовку проводят в полной тайне, чтобы люди не сбежали раньше времени через открытые границы.

Напоминаем, что 16 сентября бывший глава ЦРУ во время визита в Украину рассказал, как повлияет на ход войны мобилизация в РФ и спасет ли она Путина.