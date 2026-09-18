"Не втечуть": що зробить Естонія після оголошення мобілізації у РФ

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив, що його країна готова негайно закрити кордон з Росією, як тільки російський диктатор Путін оголосить загальну мобілізацію. Зі слів Міхала, Естонія, ймовірно, є однієї з тих європейських країн, які найкраще підготовлені до агресії Кремля. Як діятиме ця країна з населенням в 1,3 млн людей, якщо погіршиться ситуація з Росією?

Вдень 17 вересня в Естонії відбулась спільна пресконференція Міхала та міністра закордонних справ Маргуса Цахкна, на якій вони розповіли про готовність до агресії РФ, розповіло медіа ERR. З'ясувалось, що уряд створив документ "Доповідна записка Кабінету міністрів: мобілізація Російської Федерації", у якій докладно описано усі заходи. При цьому вважають, що при втратах на фронті 30-40 тис. росіян та при поганій економічній ситуації мобілізація у РФ — це питання невідворотне. Після цього станеться негайне закриття кордону Естонії та інші кроки, залежно від ступеня загрози.

Посадовці пояснили, що після оголошення мобілізації чоловіки з різних соціальних верств РФ можуть відчути загрозу своїй безпеці й на це слід буде реагувати: Естонія визначилась, що робитиме.

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"Людина в Росії може подумати, що наближається мобілізація, тому вона втече до Європи й скаже, що це дає їй підстави для міжнародного захисту. Це не так", — підсумував посадовець.

У матеріалі також вказано, що протягом минулого року Європа видала 650 тис. віз для в'їзду росіян. Міністр сказав, що в умовах зростаючої загрози така тактика ЄС "абсолютно незрозуміла" та дуже необачна. Також він нагадав, що саме Естонія першою заборонила в'їзд російським військовим, які хотіли проникнути на територію ЄС.

Зауважмо, восени 2022 року російський диктатор Путін видав указ про так звану "часткову" мобілізацію у РФ. Протягом року комісаріати набрали у ЗС РФ близько 300-400 тис. росіян, яких майже без підготовки кинула на фронт на схід України. За перші тижні такої часткової мобілізації з РФ виїхало близько мільйона військовозобов'язаних чоловіків, які побоювались, що їх заберуть в армію. При цьому протягом чотирьох років указ Путіна продовжував діяти, оскільки у ньому не були вказані дедлайни.

Мобілізація у РФ — деталі

Зазначимо, прогнози щодо мобілізації у РФ лунали у медійному полі з літа 2026 року. Зокрема, ГУР Міноборони повідомило про те, що Кремль готується призвати 300 тис. росіян до кінця 2026 року, а далі, у 2027 та інші роки, призивати таку ж кількість людей. Тим часом топпосадовці РФ кілька разів чітко повторили, що не планують проводити мобілізацію, попри інформацію росЗМІ про те, що Росгвардію готують до заворушень у випадку такого рішення.

18 вересня агентство Bloomberg з посилання на джерела у європейських спецслужбах повідомило, що мобілізацію у РФ оголосять після виборів у Держдуму РФ 18-20 вересня. Відповідно до отриманих таємних документів, російська еліта знає про це і терміново виводить за кордон гроші, рахунки та родини. При цьому система мобілізації у РФ вже готова до рішення Кремля. З'ясувалось, що працює Єдиний військовий реєстр, який підтягує інформацію з усіх державних баз даних, створили електронну повістку, а підготовку проводять у повній таємниці, щоб народ не втік завчасно через відкриті кордони.

Нагадуємо, 16 вересня ексглава ЦРУ під час візиту в Україну пояснив, як вплине на війну мобілізація у РФ та чи врятує вона Путіна.