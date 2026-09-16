Мобілізація не змінить хід війни: ексглава ЦРУ назвав, що справді може зупинити Путіна

Навіть якщо Росія оголосить нову мобілізацію, досягти своїх воєнних цілей Путіну навряд чи вдасться. Такої думки дотримується колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

Останнім часом дедалі частіше звучать прогнози, що Кремль може вдатися до нової хвилі мобілізації, аби поповнити армію та переломити ситуацію на фронті. Чи здатен такий крок дати Росії бажаний результат, в інтерв'ю "РБК-Україна" розмірковував колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Американський генерал, який свого часу командував багатонаціональними силами в Іраку та Афганістані, дійшов висновку, що навіть масштабне поповнення військ не наблизить Путіна до його мети.

Петреус визнав, що РФ суттєво переважає Україну як за економічними ресурсами, так і за чисельністю населення. Проте, на його переконання, ця перевага не гарантує Кремлю перемоги. Як наголосив колишній очільник ЦРУ, російським військам досі не вдалося наблизитися до укріплених міст.

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"Вони навіть не дійшли до Слов'янська. Хоча вони й заявляють, що вони там є, і намагаються це довести всіма можливими способами. Але цього просто не відбувається", – зазначив він.

Позитивно Петреус оцінив і перегрупування, яке нині здійснює генерал Михайло Драпатий, назвавши створення угрупувань військ дуже мудрим рішенням. За його словами, навіть якщо Москва кине на фронт додаткові 100-200 тисяч бійців, це не забезпечить їй успіху.

Водночас експерт вважає, що в умовах війни на виснаження тиск на Росію потрібно посилювати. Серед дієвих інструментів він назвав далекобійні удари українських Сил оборони по території РФ та економічний тиск Європи. Особливу роль, на думку Петреуса, може відіграти санкційний пакет сенатора Ліндсі Грема, який Палата представників США має якнайшвидше ухвалити.

"У певний момент настає межа, коли Путін має усвідомити, що він може мобілізувати все, що мобілізував раніше, ще 100 000 або 200 000 солдатів, але це не дозволить йому досягти навіть своїх тактичних цілей", – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що датський військовий експерт Андерс Нільсен прогнозує, що цієї осені Росія таки піде на нову хвилю мобілізації. На його думку, Москва проводитиме її досить приховано і зможе отримати від 200 до 400 тисяч нових військових. Це дасть Кремлю шанс вирватися зі стратегічного глухого кута на фронті або ж атакувати одну з держав НАТО.

Також повідомлялося, що щомісячні втрати Росії в Україні приблизно на 6000 військових перевищують кількість новобранців. За оцінками західних посадовців, упродовж останніх двох місяців навіть такого рівня вербування вже не вистачає, щоб компенсувати втрати.