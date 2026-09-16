Мобилизация не изменит ход войны: бывший глава ЦРУ назвал то, что может остановить Путина

Даже если Россия объявит новую мобилизацию, Путину вряд ли удастся достичь своих военных целей. Такого мнения придерживается бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

В последнее время всё чаще звучат прогнозы о том, что Кремль может прибегнуть к новой волне мобилизации, чтобы пополнить армию и переломить ситуацию на фронте. Способен ли такой шаг дать России желаемый результат, в интервью "РБК-Украина" размышлял бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Американский генерал, в своё время командовавший многонациональными силами в Ираке и Афганистане, пришёл к выводу, что даже масштабное пополнение войск не приблизит Путина к его цели.

Петреус признал, что РФ значительно превосходит Украину как по экономическим ресурсам, так и по численности населения. Однако, по его мнению, это преимущество не гарантирует Кремлю победы. Как подчеркнул бывший глава ЦРУ, российским войскам до сих пор не удалось приблизиться к укрепленным городам.

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"Они даже не дошли до Славянска. Хотя они и заявляют, что находятся там, и пытаются это доказать всеми возможными способами. Но этого просто не происходит", — отметил он.

Петреус положительно оценил и перегруппировку, которую в настоящее время осуществляет генерал Михаил Драпатый, назвав создание группировок войск очень мудрым решением. По его словам, даже если Москва бросит на фронт дополнительные 100–200 тысяч бойцов, это не обеспечит ей успеха.

В то же время эксперт считает, что в условиях войны на истощение давление на Россию необходимо усиливать. Среди эффективных инструментов он назвал удары украинских Сил обороны по территории РФ на большие расстояния и экономическое давление со стороны Европы. Особую роль, по мнению Петреуса, может сыграть пакет санкций сенатора Линдси Грэма, который Палата представителей США должна принять как можно скорее.

"В какой-то момент наступает предел, когда Путин должен осознать, что он может мобилизовать всё, что мобилизовал ранее, еще 100 000 или 200 000 солдат, но это не позволит ему достичь даже своих тактических целей", — подытожил он.

Ранее сообщалось, что датский военный эксперт Андерс Нильсен прогнозирует, что этой осенью Россия всё-таки приступит к новой волне мобилизации. По его мнению, Москва будет проводить её достаточно скрытно и сможет получить от 200 до 400 тысяч новых военнослужащих. Это даст Кремлю шанс вырваться из стратегического тупика на фронте или же атаковать одно из государств НАТО.

Также сообщалось, что ежемесячные потери России в Украине примерно на 6000 военнослужащих превышают количество новобранцев. По оценкам западных чиновников, в течение последних двух месяцев даже такого уровня вербовки уже не хватает, чтобы компенсировать потери.