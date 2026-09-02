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От 200 до 400 тысяч новых солдат России: как может выглядеть мобилизация в РФ и что она изменит

Все говорит о том, что Россия все-таки прибегнет этой осенью к новой волне мобилизации, утверждает датский военный эксперт Андерс Нильсен. Это будет довольно скрытая процедура, в итоге которой Москва получит в свое распоряжение от 200 до 400 тысяч новых бойцов, что позволит ей выйти из стратегического тупика на фронте. Или совершить нападение на одну из стран НАТО…

Андерс Нильсен
Андерс Нильсен
Военно-политический эксперт
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Российские солдаты
Россия в ожидании новой мобилизации | Фото: ТАСС

Россияне находятся в стратегическом тупике, и чтобы изменить ситуацию, они могут прибегнуть к четырем вариантам. Эти варианты: заморозить войну; остановить свое наступление, но продолжить дальние удары; объявить мобилизацию; напасть на одну из стран НАТО в надежде, что это ослабит поддержку Украины. Сейчас все больше указывает на то,что они все же решились именно на мобилизацию.

Разговоры о мобилизации идут уже годами и многим надоели. Важно понимать, что с военной точки зрения продолжать волну открытой мобилизации россиянам имело смысл уже давно. Было понятно, что их систему рекрутинга за большие суммы денег не получится продолжать в долгосрочной перспективе. В то же время объявлять новую открытую волну мобилизации Путин опасался, помимо этого он явно был уверен, что время на его стороне, а военные и бюрократы придумают менее опасное и затратное решение. Однако теперь все больше индикаторов указывают на то, что он будет вынужден пойти на новую мобилизацию.

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  1. Первым индикатором выступает изменившаяся динамика на поле боя: хотя россияне и наступают на одних направлениях, на других они отступают. Украина также крайне успешна в своей стратегической кампании дальних ударов по российской экономике и логистике, что также давит на российское руководство.
  2. Вторым индикатором выступает то, что многие российские публичные лица высказываются по теме мобилизации. Это указывает на то, что за закрытыми дверями идет активная дискуссия, и некоторые функционеры чувствуют, что им необходимо высказаться за или против, используя СМИ.
  3. Третьим индикатором выступает удобное окно возможностей для мобилизации после выборов в парламент.
  4. Четвертым — растущее число свидетельств о все более агрессивном рекрутинге: все большее число людей заставляют насильно подписывать контракты.
  5. Пятый индикатор — свидетельства о том, что в РФ активно разрастается инфраструктура для проведения волны мобилизации, устранение бюрократических преград и проведение учений военкоматов. В итоге россиянам будет легче провести новую волну мобилизации, чем в прошлый раз.

Ясно, что ничего не произойдет до парламентских выборов 18–20 сентября: хотя выборы в РФ и не честные, но они играют важную роль церемониальной легитимации власти. По всей видимости, стоит ожидать что-то вроде мобилизации осени 2022, когда было призвано около 300 000 человек. Высказывания о мобилизации миллиона стоит отнести к нереалистичным: мобилизация имеет тяжелые последствия для экономики, так как новобранцев требуется вооружить, оснастить, содержать, также эти люди выпадают из рабочей силы страны. Реалистичный прогноз — от 200 000 до 400 000.

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Вероятно, о новой мобилизации не будут оглашать публично, узнавать о том, что реально происходит, люди будут из соцсетей. Также вероятно, что русские постараются провести волну мобилизации так быстро, насколько это возможно: чтобы те, кого не мобилизовали — выдохнули и успокоились, что это не затронуло их.

Есть три версии относительно того, как российское руководство будет использовать этих новобранцев.

  1. Их будут использовать так же, как используют рекрутированных контрактников, только в больших количествах. Тут важно понимать, что такой резерв военной силы способен сдвинуть баланс на поле боя в пользу ВС РФ: осенью 2022 года мобилизация помогла русским стабилизировать фронт. В стратегическом плане новая волна мобилизации вряд ли изменит ситуацию, однако вполне вероятно, что в 2027 русские вновь вернут прежнюю динамику оккупации украинской территории.
  2. Вторая версия: российское руководство превратит новобранцев в резервную силу для возвращения к маневренной войне. Это потребует более долгого обучения мобилизованных. Этот вариант кажется маловероятным: предпосылок для маневра при текущей статике фронта не наблюдается до сих пор.
  3. Третья версия: русские попробуют напасть на одну из стран НАТО для создания паники в западных странах и ослабления поддержки Украины. В этом случае не все из мобилизованных будут задействованы для такого нападения, однако часть из них может. Странам НАТО в любом случае стоит серьезно отнестись к такой возможности и быть к ней максимально готовыми.

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