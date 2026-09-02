От 200 до 400 тысяч новых солдат России: как может выглядеть мобилизация в РФ и что она изменит

Россияне находятся в стратегическом тупике, и чтобы изменить ситуацию, они могут прибегнуть к четырем вариантам. Эти варианты: заморозить войну; остановить свое наступление, но продолжить дальние удары; объявить мобилизацию; напасть на одну из стран НАТО в надежде, что это ослабит поддержку Украины. Сейчас все больше указывает на то,что они все же решились именно на мобилизацию.

Разговоры о мобилизации идут уже годами и многим надоели. Важно понимать, что с военной точки зрения продолжать волну открытой мобилизации россиянам имело смысл уже давно. Было понятно, что их систему рекрутинга за большие суммы денег не получится продолжать в долгосрочной перспективе. В то же время объявлять новую открытую волну мобилизации Путин опасался, помимо этого он явно был уверен, что время на его стороне, а военные и бюрократы придумают менее опасное и затратное решение. Однако теперь все больше индикаторов указывают на то, что он будет вынужден пойти на новую мобилизацию.

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Первым индикатором выступает изменившаяся динамика на поле боя: хотя россияне и наступают на одних направлениях, на других они отступают. Украина также крайне успешна в своей стратегической кампании дальних ударов по российской экономике и логистике, что также давит на российское руководство. Вторым индикатором выступает то, что многие российские публичные лица высказываются по теме мобилизации. Это указывает на то, что за закрытыми дверями идет активная дискуссия, и некоторые функционеры чувствуют, что им необходимо высказаться за или против, используя СМИ. Третьим индикатором выступает удобное окно возможностей для мобилизации после выборов в парламент. Четвертым — растущее число свидетельств о все более агрессивном рекрутинге: все большее число людей заставляют насильно подписывать контракты. Пятый индикатор — свидетельства о том, что в РФ активно разрастается инфраструктура для проведения волны мобилизации, устранение бюрократических преград и проведение учений военкоматов. В итоге россиянам будет легче провести новую волну мобилизации, чем в прошлый раз.

Ясно, что ничего не произойдет до парламентских выборов 18–20 сентября: хотя выборы в РФ и не честные, но они играют важную роль церемониальной легитимации власти. По всей видимости, стоит ожидать что-то вроде мобилизации осени 2022, когда было призвано около 300 000 человек. Высказывания о мобилизации миллиона стоит отнести к нереалистичным: мобилизация имеет тяжелые последствия для экономики, так как новобранцев требуется вооружить, оснастить, содержать, также эти люди выпадают из рабочей силы страны. Реалистичный прогноз — от 200 000 до 400 000.

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Вероятно, о новой мобилизации не будут оглашать публично, узнавать о том, что реально происходит, люди будут из соцсетей. Также вероятно, что русские постараются провести волну мобилизации так быстро, насколько это возможно: чтобы те, кого не мобилизовали — выдохнули и успокоились, что это не затронуло их.

Есть три версии относительно того, как российское руководство будет использовать этих новобранцев.

Их будут использовать так же, как используют рекрутированных контрактников, только в больших количествах. Тут важно понимать, что такой резерв военной силы способен сдвинуть баланс на поле боя в пользу ВС РФ: осенью 2022 года мобилизация помогла русским стабилизировать фронт. В стратегическом плане новая волна мобилизации вряд ли изменит ситуацию, однако вполне вероятно, что в 2027 русские вновь вернут прежнюю динамику оккупации украинской территории. Вторая версия: российское руководство превратит новобранцев в резервную силу для возвращения к маневренной войне. Это потребует более долгого обучения мобилизованных. Этот вариант кажется маловероятным: предпосылок для маневра при текущей статике фронта не наблюдается до сих пор. Третья версия: русские попробуют напасть на одну из стран НАТО для создания паники в западных странах и ослабления поддержки Украины. В этом случае не все из мобилизованных будут задействованы для такого нападения, однако часть из них может. Странам НАТО в любом случае стоит серьезно отнестись к такой возможности и быть к ней максимально готовыми.

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