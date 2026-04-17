Украина вместо США: почему для ЕС военный союз с Киевом становится критически важным

Украину иногда описывают как "обузу" для Европы: ей нужны ресурсы для продолжения обороны от России, а после войны будут необходимы гарантии безопасности. Это крайне искажает реальную картину: Украина крайне важна для системы безопасности Европейского континента. Более того, некоторые считают, что Украина слабее стран Западной Европы, хотя это не так.

Первым делом стоит рассмотреть вопрос о военной силе. У некоторых в Европе сложилось впечатление, что русские слабы и не могут прорвать линию фронта исключительно по причине собственной некомпетентности. Важно не забывать, что у русских самая большая армия в Европе. Однако у Украины вторая по численности армия: фактически, воюют две крупнейшие европейские армии.

Відео дня

Более того, украинская армия закалена в боях и имеет уникальный военный опыт. В условиях, когда мощнейший член НАТО — США, отдаляется от Альянса, Европе просто необходимо привлекать на свою сторону другие страны с сильной армией — и Украина тут выступает самым очевидным союзником.

Также стоит рассмотреть вопрос географии. Украина имеет крайне протяженную границу с Россией, однако так же важно, что она имеет и протяженную границу с Беларусью. Если русские решатся атаковать НАТО, то самым очевидным вариантом является агрессия против стран Балтии. Однако российская граница с этими странами не очень протяженная, и русские явно задействуют территорию Беларуси для такого нападения.

Важно

Сувалковский коридор, связывающий Литву с Польшей, узок, и русские будут стараться отрезать здесь Балтию от подкреплений. Снабжение стран Балтии при помощи флота рискует быть неэффективным в условиях, когда есть морские беспилотные системы. В то же время привлечение Украины в прямой союз с Европой ведет к обратной ситуации: теперь уже Беларусь становится уязвимой с юга, запада и северо-запада, что может стать фактором, решающим исход возможной войны.

Поэтому Украину точно стоит взять в союзники. Это не будет НАТО — так как НАТО требует полного консенсуса по принятию, а в отношении Украины его вряд ли удастся достичь. Однако можно создать новый альянс с аналогичными НАТО статьями защиты, и назвать его, например, "Новым европейским оборонным альянсом". Альянс будет основан на общей защите — европейские войска будут присутствовать в Украине, однако и украинцы могут послать войска на защиту, к примеру, Литвы. Однако этот союз обязательно нужно заключить официально.

В конце концов, еще одним важным фактором является решимость. В мире невозможно встретить страну, которая имела столько решимости в отражении российской агрессии, как Украина. Это значит, что Украина точно будет надежным союзником. Решимость, к сожалению, это то, чего сейчас не хватает довольно многим странам НАТО.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Джерело

