Цифрові повістки та закриті кордони: у РФ почнуть мобілізацію після виборів у Держдуму, — ЗМІ

Російська влада запевняє населення, що не планує проводити мобілізацію, але насправді вся інфраструктура готова до призову, який точно почнеться до кінця 2026 року, розповіли медіа. У планах Кремля призвати 300 тис. осіб, тобто набирати в армію по 70-80 тис. осіб щомісяця. Які процеси відбуваються у РФ та у російській владі на тлі чуток про нову хвилю мобілізації, які гучно та неодноразово спростовувались?

У РФ створили та перевірили роботу електронної системи мобілізації з цифровими повістками та чіткими термінами, ідеться у матеріалі агентства Bloomberg за 18 вересня. Медіа отримало інформацію від неназваного представника європейських спецслужб та ознайомилась з певними документами. З'ясувалось, що про можливість нової хвилі мобілізації на 300 тис. осіб говорить також те, що кремлівські чиновники термінового виводять активи за кордон та відкривають рахунки в іноземних банках. Крім того, у РФ реструктуризували військові комісаріати, щоб вони могли впоратись з більшою кількістю призовників. Ймовірно, мобілізація почнеться відразу після виборів у Держдуму РФ 18-20 вересня, повідомили джерела журналістів.

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Оновлена система мобілізації РФ включає створення Єдиного військового реєструє, приєднаного до баз даних податкової, поліції, лікарів, реєстрів майна та прикордонників. Крім того, з'явилось поняття електронної повістки, яка приходить цифровий кабінет і вважається врученою через сім днів, навіть якщо чоловік її не розкрив. Медіа уточнило, що Кремль врахував досвід минулої "часткової мобілізації", коли через кордон втекли мільйони чоловіків. Цього разу використають цифрові інструменти, підготовку проводять у таємному режимі й закривають можливість втекти.

"Цього разу офіційного оголошення може не бути. Це тому, що Кремль непомітно створив цифрову інфраструктуру для виклику людей до армії, водночас закривши потенційні шляхи втечі", — ідеться у матеріалі.

На лінії фронту в Україні зараз перебуває близько 700 тис. російських військових і при цьому протягом року у ЗС РФ набирали 400 тис. осіб, щоб закрити втрати. Тим часом за вісім місяців 2026 року змогли заманити в армію 234 тис. контрактників, яких спокусили великими виплатами. Потік добровольців зменшується, оскільки торік за цей же час мали 260 тис. добровольців. Тим часом російський диктатор Путін кілька разів запевняв, що чутки про мобілізацію це "нісенітниця", але перед голосуванням сказав росіянам, що на виборчих дільницях вони покажуть підтримку країні та війни. У матеріал Blomberg також навели оцінку російської політологині Катерини Шульман, яка розповіла про можливі тактику Москви. За оцінкою Шульман, Кремль почне мобілізацію з регіонів, в яких найбільше голосів набере "Единая Россия": вважатимуть, якщо місцева влада змогла організувати високі результати населення, то зможе організувати призов у ЗС РФ.

Мобілізація у РФ — деталі

Зауважмо, командир 1 корпусу НГУ "Азов" Денис "Редис" Прокопенко також підтвердив плани РФ оголосити мобілізацію. Зі слів Прокопенка, ідеться про призов 600 тис. росіян: таку кількість наберуть до кінця 2026 році. Частину з них кинуть в Сумську та Харківську області задля створення "буферної зони", а частину — на Донбас для окупації Слов'янська та Краматорська.

Мобілізація у РФ — Прокопенко про ситуацію на фронті на конференції YES 11-12 вересня

Зазначимо, у серпня ГУР Міноборони попередило про мобілізацію у РФ, яку готує Кремль. За оцінками розвідників, у планах Москви провести мобілізацію двома хвилями: до кінця 2026 року — 300 тисяч, а потім у 2027 — ще стільки ж.

Нагадуємо, 24 серпня медіа розповіли про приховану мобілізацію, яка відбувається у 17 російських регіонах.