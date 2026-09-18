Цифровые повестки и закрытые границы: в РФ начнут мобилизацию после выборов в Госдуму, — СМИ

Российские власти уверяют население, что не планируют проводить мобилизацию, но на самом деле вся инфраструктура готова к призыву, который точно начнётся до конца 2026 года, сообщили СМИ. В планах Кремля призвать 300 тыс. человек, то есть набирать в армию по 70–80 тыс. человек ежемесячно. Какие процессы происходят в РФ и в российских властях на фоне слухов о новой волне мобилизации, которые громко и неоднократно опровергались?

В РФ создали и протестировали работу электронной системы мобилизации с цифровыми повестками и четкими сроками, говорится в материале агентства Bloomberg от 18 сентября. Издание получило информацию от неназванного представителя европейских спецслужб и ознакомилось с некоторыми документами. Выяснилось, что о возможности новой волны мобилизации в 300 тыс. человек свидетельствует также то, что кремлевские чиновники в срочном порядке выводят активы за границу и открывают счета в иностранных банках. Кроме того, в РФ реструктурировали военные комиссариаты, чтобы они могли справиться с большим количеством призывников. Вероятно, мобилизация начнётся сразу после выборов в Госдуму РФ 18-20 сентября, сообщили источники журналистов.

Видео дня

Обновленная система мобилизации РФ предусматривает создание Единого военного реестра, связанного с базами данных налоговых органов, полиции, врачей, реестров имущества и пограничников. Кроме того, появилось понятие электронной повестки, которая приходит в личный кабинет и считается врученной через семь дней, даже если человек её не открыл. СМИ уточнили, что Кремль учел опыт прошлой "частичной мобилизации", когда через границу сбежали миллионы мужчин. На этот раз будут использованы цифровые инструменты, подготовку проводят в тайном режиме и исключают возможность побега.

"На этот раз официального объявления может и не быть. Это связано с тем, что Кремль незаметно создал цифровую инфраструктуру для призыва людей в армию, одновременно перекрыв потенциальные пути бегства", — говорится в материале.

На линии фронта в Украине сейчас находится около 700 тыс. российских военных, при этом в течение года в ВС РФ набирали 400 тыс. человек, чтобы восполнить потери. Между тем за восемь месяцев 2026 года удалось привлечь в армию 234 тыс. контрактников, которых заманили крупными выплатами. Поток добровольцев сокращается, поскольку в прошлом году за тот же период их было 260 тыс. Между тем российский диктатор Путин несколько раз уверял, что слухи о мобилизации — это "чепуха", но перед голосованием сказал россиянам, что на избирательных участках они продемонстрируют поддержку стране и войне. В материале Bloomberg также привели оценку российской политолога Екатерины Шульман, которая рассказала о возможной тактике Москвы. По оценке Шульман, Кремль начнет мобилизацию с регионов, в которых "Единая Россия" наберет больше всего голосов: будут считать, что если местные власти смогли обеспечить высокие результаты на выборах, то смогут организовать призыв в ВС РФ.

Мобилизация в РФ — подробности

Отметим, что командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис "Редис" Прокопенко также подтвердил планы РФ объявить мобилизацию. По словам Прокопенко, речь идет о призыве 600 тыс. россиян: такое количество наберут до конца 2026 года. Часть из них направят в Сумскую и Харьковскую области для создания "буферной зоны", а часть — на Донбасс для оккупации Славянска и Краматорска.

Мобилизация в РФ — Прокопенко о ситуации на фронте на конференции YES 11–12 сентября

Отметим, что в августе ГУР Минобороны предупредило о мобилизации в РФ, которую готовит Кремль. По оценкам разведчиков, в планах Москвы провести мобилизацию двумя волнами: до конца 2026 года — 300 тысяч, а затем в 2027 году — ещё столько же.

Напоминаем, что 24 августа СМИ сообщили о скрытой мобилизации, проходящей в 17 российских регионах.