У США з'являться "Сили ШІ" та "Цар ШІ": чим вони займатимуться

19 вересня президент США Дональд Трамп оголосив про створення "сил штучного інтелекту" — AI Force. За його словами, незабаром буде призначено й керівника цього нового відомства.

За словами глави Білого дому, Сили ШІ створюються за аналогією з Космічними силами, які він заснував у 2019 році. Про це Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, повідомляє Reuters.

Трамп створює підрозділи штучного інтелекту і буде опікуватися ними Фото: Скриншот

"Я створюю Сили штучного інтелекту, так само як я створив Космічні сили, які досягли колосального успіху під час мого першого президентського терміну. У зв’язку з цим у найближчому майбутньому я оголошу про призначення керівника (цих сил — ред.)", — йдеться в його повідомленні.

Причому керівник "Сил ШІ" матиме звання "Цар ШІ", а подавати заявки на цю посаду можуть "лише люди з високим рівнем IQ!" — повідомив Трамп.

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Якщо президент США виконає свою обіцянку, це буде вже другий "цар" у сфері штучного інтелекту. Раніше цю посаду обіймав венчурний капіталіст Девід Сакс, який навесні пішов у відставку та перейшов на роботу в якості зовнішнього консультанта.

Трамп наголосив, що ШІ — це "нова промислова революція", яка в майбутньому становитиме 25 % ВВП США.

"Ми випереджаємо Китай та решту світу, і я маю намір зберегти цю перевагу!" — додав він.

Трамп також заявив, що ні в якому разі не буде перешкоджати чи гальмувати розвиток цієї "неймовірної галузі": "Навпаки, ми будемо цінувати її, допомагати їй і підтримувати її у міру її зростання! Однак ми також будемо виявляти негативні явища, і ми можемо робити це дуже легко за допомогою нашої вже існуючої системи кримінального та цивільного правосуддя", — повідомив Трамп.

Раніше Дональд Трамп заперечував побоювання щодо можливого виходу ШІ з-під контролю, заявивши, що вони перебільшені. Його заява пролунала після того, як керівники компаній Anthropic, OpenAI та SpaceX закликали обережніше розвивати цю технологію через ризики для безпеки.

У Вашингтоні серед законодавців зростають побоювання щодо ризиків, які технології штучного інтелекту становлять для людей. Раніше цього місяця колишній дослідник журналу Anthropic Джейкоб Коксон заявив, що "люди, які розробляють ШІ, серйозно вважають, що до кінця десятиліття він може вбити нас усіх".

Заява президента США щодо штучного інтелекту з’явилася напередодні його зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, запланованої на четвер. Вашингтон і Пекін змагаються за лідерство у сфері штучного інтелекту, який обидва уряди вважають життєво важливим для своєї економічної та військової могутності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що військові США ледь не розпочали війну з Китаєм через помилковий звіт, який склав аналітик за допомогою штучного інтелекту.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни використовували ШІ Claude для кібератак та навчання дронів.

Згодом стало відомо, що Ілон Маск і Сем Альтман підтримали заклик уповільнити розвиток ШІ. Ця заява пролунала всього через кілька днів після того, як компанія Anthropic повідомила, що її чат-бот Claude використовувався для спроб створення біологічної зброї та шпигунства за Україною.