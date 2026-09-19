В США появятся "Силы ИИ" и "Царь ИИ": что они будут делать

Президент США Дональд Трамп 19 сентября объявил о создании "сил искусственного интеллекта" - AI Force. По его словам, вскоре будет назначен и глава этого нового ведомства.

По словам главы Белого дома, Силы ИИ создаются по аналогии с созданными им в 2019 году Космическими силами. Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, сообщает Reuters.

Трамп создает силы ИИ и будет их опекать Фото: Скриншот

"Я создаю Силы искусственного интеллекта, так же как я создал Космические силы, достигшие колоссального успеха, во время моего первого президентского срока. В этой связи в ближайшем будущем я объявлю о назначении руководителя (этими силами — ред.)", — говорится в его сообщении.

Причем руководитель "Сил ИИ" будет называться "ИИ Царь", подавать заявки на эту должность могут "только люди с высоким уровнем IQ!" – сообщил Трамп.

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Если президент США выполнит свое обещание, это будет уже второй "царь" в области искусственного интеллекта. Ранее эту должность занимал венчурный капиталист Дэвид Сакс, который весной ушел в отставку и перешел на работу в качестве внешнего консультанта.

Трамп подчеркнул, что ИИ – это "новая промышленная революция", которая в будущем составит 25% ВВП Америки.

"Мы опережаем Китай и остальной мир, и я намерен сохранить это преимущество!" – добавил он.

Трамп также заявил, что ни в коем случае не будет препятствовать или подавлять рост этой "невероятной отрасли": "Напротив, мы будем ценить ее, помогать ей и опекать ее по мере ее роста! Однако мы также будем выявлять плохое, и мы можем делать это очень легко с помощью нашей уже существующей системы уголовного и гражданского правосудия", — сообщил Трамп.

Ранее Дональд Трамп отрицал опасения относительно возможного выхода ИИ из-под контроля , заявив, что они преувеличены. Его заявление прозвучало после того, как руководители Anthropic, OpenAI и SpaceX призвали более осторожно развивать технологию из-за рисков безопасности.

В Вашингтоне среди законодателей растут опасения по поводу рисков, которые технологии искусственного интеллекта представляют для людей. Ранее в этом месяце бывший исследователь журнала Anthropic Джейкоб Коксон заявил, что "люди, разрабатывающие ИИ, всерьез считают, что к концу десятилетия он может убить нас всех".

Сообщение президента США насчет ИИ появилось накануне его запланированной на четверг встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Вашингтон и Пекин конкурируют за лидерство в области искусственного интеллекта, который оба правительства считают жизненно важным для своей экономической и военной мощи.

Напомним, ранее стало известно, что военные США едва не начали войну с Китаем из-за ложного отчета, который составил аналитик с помощью ИИ.

Ранее Фокус рассказывал, что россияне использовали ИИ Claude для кибератак и обучения дронов.

После стало известно, что Илон Маск и Сэм Альтман поддержали призыв замедлить развитие ИИ. Это заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как компания Anthropic сообщила, что ее чат-бот Claude использовался для попыток создания биологического оружия и шпионажа за Украиной.