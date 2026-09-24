У польському монастирі невідомий напав з ножем на священиків: затримано українця (відео)

Четверо чоловіків та одна жінка отримали поранення в результаті нападу на них людини з ножем у монастирі сестер-бенедиктинок у польському місті Ярославі (Підкарпатське воєводство) вранці 24 вересня. Є перша жертва.

Пізніше один із постраждалих, священнослужитель, помер, повідомляє TVN24. Стан ще одного пораненого лікарі оцінюють як критичний.

Підозрюваного вже затримано. Це 31-річний громадянин України, у якого при собі був ніж. Мотиви його вчинку поки що невідомі.

На місці події працюють екстрені служби, які з’ясовують точні обставини трагедії. Туди також прибули окружний прокурор з Ярослава та регіональний прокурор із Пшемисля.

За словами одного зі свідків, у церкві під час нападу перебували переважно люди похилого віку, тому ніхто не міг швидко зупинити нападника.

"Усе сталося всередині церкви, у монастирській трапезній", — повідомив свідок. Він додав, що деякі парафіяни, які прийшли на месу о 10:00, сховалися у сповідальні, призначеній для глухонімих.

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За його словами, одного зі священиків поранили ножем, і він впав на підлогу. Другого священнослужителя нападник поранив усередині сповідальні, а на третього напав у трапезній:

"Отця Марека поранили ножем, він впав на підлогу, після чого на нього накинулися й завдали ще кілька ударів. Отця Станіслава також поранили у сповідальні: йому пробили легеню, і він помер. Отець Адріан снідав у трапезній. Він щось сказав нападнику, і на нього теж напали".

Свідок також зазначив, що вранці біля монастиря перебували два шкільні класи.

"Якби вони увійшли всередину, сталася б кривава бійня, але, на щастя, поліцейські знешкодили та звалили зловмисника", — сказав він.

Міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський прокоментував ситуацію у соцмережі X, підтвердивши затримання українця.

За інформацією RMF FM, затриманого звати Ігор М. У нього вилучили ніж, а також взяли зразок крові для перевірки на наявність алкоголю чи наркотиків.

За даними прокуратури, громадянин України прибув до Польщі з Німеччини вночі. Він прямував до прикордонного переходу в Корчові, але не став там перетинати кордон. Наразі влада не має інформації про те, як саме він дістався до Ярославського повіту.

Одна з черниць розповіла журналістам, що підозрюваний нібито скористався моментом, коли ворота абатства були відчинені після візиту молодіжної групи. Він нападав на людей без розбору.

Очевидці стверджують, що чоловік цілеспрямовано напав на священнослужителів, проте у прокуратурі цю інформацію не підтверджують.

Після подій у монастирі в будівлі міської адміністрації Ярослава відбулася екстрена нарада з питань реагування на надзвичайну ситуацію, скликана мером. У ній взяла участь воєвода Підкарпатського воєводства Тереза Кубас-Хуль.

Заняття в розташованих поблизу навчальних закладах Ярославі скасували. Влада ухвалила рішення оголосити жалобу, яка триватиме до кінця тижня. Для забезпечення безпеки мешканців до Ярославського району направлено додаткові сили правопорядку.

Нагадаємо, що у Вроцлаві 18-річний українець напав на жінку. Він поранив її ножем.

Також повідомлялося, що в Польщі депутатка обругала таксиста з України.