В польском монастыре неизвестный напал с ножом на священников: задержан украинец (видео)

Четверо мужчин и женщина получили ранения в результате нападения на них человека с ножом в монастыре сестер-бенедиктинок в польском городе Ярославе (Подкарпатское воеводство) утром 24 сентября. Есть первая жертва.

Позже один из пострадавших, священнослужитель, скончался, сообщает TVN24. Состояние еще одного раненого врачи оценивают как критическое.

Уже задержан подозреваемый. Это 31-летний гражданин Украины, у которого при себе был нож. Мотивы его поступка пока неизвестны.

На месте происшествия работают экстренные службы, устанавливающие точные обстоятельства трагедии. Туда же приехали окружной прокурор из Ярослава и региональный прокурор из Пшемысля.

По словам одного из очевидцев, в церкви во время нападения находились преимущественно пожилые люди, поэтому некому было быстро остановить злоумышленника.

"Все произошло внутри церкви, в монастырской трапезной", — сообщил свидетель. Он добавил, что некоторые прихожане, пришедшие на мессу в 10:00, укрылись в исповедальне, предназначенной для глухонемых.

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По его словам, одного из священников ударили ножом, и он упал на пол. Второго священнослужителя нападавший ранил внутри исповедальни, а на третьего напал в трапезной:

"Отца Марека ударили ножом, он упал на пол, после чего на него набросились и нанесли еще несколько ударов. Отца Станислава также ранили в исповедальне: ему пробили легкое, и он скончался. Отец Адриан завтракал в трапезной. Он что-то сказал нападавшему, и на него тоже напали".

Свидетель также отметил, что утром возле монастыря были два школьных класса.

"Если бы они вошли внутрь, случилась бы кровавая бойня, но, к счастью, полицейские обезвредили и повалили злоумышленника", — сказал он.

Министр внутренних дел Марчин Кервиньский прокомментировал ситуацию в соцсети X, подтвердив задержание украинца.

По информации RMF FM, задержанного зовут Игорь М. У него изъяли нож, а также взяли образец крови для проверки на наличие алкоголя или наркотиков.

По данным прокуратуры, гражданин Украины прибыл в Польшу из Германии в ночное время. Он направлялся к пограничному переходу в Корчове, но не стал пересекать там границу. В настоящее время у властей нет информации о том, как именно он добрался до Ярославского уезда.

Одна из монахинь рассказала журналистам, что подозреваемый якобы воспользовался моментом, когда ворота аббатства были открыты после визита молодежной группы. Он нападал на людей без разбора.

Очевидцы говорят, мужчина целенаправленно атаковал священнослужителей, однако в прокуратуре эту информацию не подтверждают.

После случившегося в монастыре, в здании городской администрации Ярослава провели экстренное совещание по вопросам реагирования на чрезвычайную ситуацию, созванное мэром. В нем участвовала воевода Подкарпатского воеводства Тереза ​​Кубас-Хуль.

Занятия в расположенных поблизости учебных заведениях Ярослава отменили. Власти приняли решение объявить траур, который продлится до конца недели. Для обеспечения безопасности жителей в Ярославский район направлены дополнительные силы правопорядка.

Напомним, во Вроцлаве 18-летний украинец напал на женщину. Он ранил ее ножом.

Также сообщалось, что в Польше депутат обругала таксиста из Украины.