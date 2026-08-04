Во Вроцлаве 18-летний украинец напал на женщину: ранил ножом (видео)

Во Вроцлаве 18-летний украинец напал на гражданку Польши, сообщила полиция. Нападавший был задержан и арестован. Полиция Вроцлава показала молодого человека в наручниках, которого сопровождали двое крепких правоохранителей. Что случилось с раненой женщиной и какое наказание ждет нападавшего?

Нападение украинца на полячку произошло 1 августа, говорится в заявлении полиции Вроцлава. Молодого человека оперативно задержали, а 4 августа — доставили в суд, где ему избрали меру пресечения — три месяца ареста. Полиция не указала имя задержанного, а также неизвестен его статус в Польше. На видео из Вроцлава запечатлен худощавый юноша в розовом свитере и синих джинсах: лицо размыто.

Правоохранители сообщили, что нападение произошло в районе Вроцлав-Фабричный (Wrocław–Fabryczna), расположенном в западной части города. Не указано, произошло ли это на улице или в помещении. Украинец напал на женщину и ранил её ножом. Полиция оперативно задержала нападавшего, а тем временем женщина оказалась в больнице. Пострадавшей оказали специализированную медицинскую помощь, но о том, в каком она состоянии и насколько тяжелы ранения, данных нет.

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Заместитель комиссара Александра Фреус заявила, что 3 августа украинцу было предъявлено подозрение в покушении на убийство. Расследование продолжается, а подозреваемый будет находиться под стражей в течение трёх месяцев.

"Полицейские в очередной раз подчеркивают, что насилие и поведение, ставящее под угрозу жизнь и здоровье других людей, недопустимы. Лицо, ответственное за это жестокое нападение, понесет ответственность, предусмотренную законом", — говорится в обращении правоохранителей.

Украинцы в Польше — подробности преступления во Вроцлаве

Некоторые подробности преступления, совершенного 18-летним украинцем, опубликовало СМИ RFM24. Выяснилось, что потерпевшей 30 лет. Также уточняется, что по состоянию на 4 августа её уже выписали из больницы. Между тем нападавший, как написали польские журналисты, не признал свою вину, и ему грозит пожизненное заключение. Кроме того, СМИ рассказали предысторию инцидента. Выяснилось, что украинец ехал с женщиной в автобусе и даже расспрашивал её о дороге. Затем они вместе вышли на остановке на улице Гагарина, а молодой человек преследовал потерпевшую до дома и там, перед входом в подъезд, ударил ножом.

Украинцы в Польше — задержан за нападение на женщину во Вроцлаве Фото: rmf24.pl

"Мотив нападения неизвестен. Правоохранительные органы пока не сообщают, были ли злоумышленник и жертва знакомы", — говорится в статье RFM24.

На странице генерального консульства Украины во Вроцлаве в Facebook пока нет информации о 18-летнем украинце, арестованном за нападение на гражданку Польши.

Отметим, что Фокус писал о других инцидентах с украинцами в Польше. Один из случаев произошел в ночь на 31 июля. По данным полиции, произошло ДТП с участием семи украинцев. Водитель и шестеро пассажиров в автомобиле Audi врезались в дерево, причем одна из пассажирок по какой-то причине находилась в багажнике. Полиция заявила, что все фигуранты были пьяны: водителя, а также его брата задержали.

Напоминаем, что 27 июля стало известно о нападении на украинцев в Польше: мужчину и женщину избили трое поляков.