У Вроцлаві 18-річний українець напав на жінку: поранив ножем (відео)

У Вроцлаві 18-річний українець напав на громадянку Польщі, повідомила поліція. Нападника затримали та арештували. Поліція Вроцлава показала юнака у кайданках, якого супроводжували двоє кремезних правоохоронців. Що сталось з пораненою жінкою та яке покарання очікує нападника?

Напад українця на польку відбувся 1 серпня, ідеться у заяві поліції Вроцлава. Хлопця оперативно затримали, а 4 серпня — доправили до суду, де обрали запобіжний захід — три місяці арешту. Поліція не вказала імені затриманого, і також недовідомий статус, у якому він перебуває у Польщі. На відео з Вроцлава фігурує худорлявий юнак у рожевому светрі та синіх джинсах: обличчя заблюрене.

Правоохоронці повідомили, що напад стався у районі Вроцлав-Фабричний (Wrocław–Fabryczna), розташованому у західній частині міста. Не вказано, чи сталось на вулиці, чи у приміщенні. Українець напав на жінку та поранив її ножем. Поліція оперативно швидко затримала нападника, а тим часом жінка опинилась у лікарні. Потерпілій надали спеціалізовану медичну допомогу, але у якому вона стані й наскільки важкі поранення, даних немає.

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Заступниця комісара Александра Фреус заявила, що 3 серпня українцю оголосили підозру у замаху на вбивство. Слідство триває, а підозрюваний буде під вартою три місяці.

"Поліцейські вкотре наголошують, що насильство та поведінка, яка ставить під загрозу життя та здоров'я інших людей, є неприйнятними. Особа, відповідальна за цей жорстокий напад, понесе наслідки, передбачені законом", — ідеться у зверненні правоохоронців.

Українці в Польщі — деталі злочину у Вроцлаві

Деякі деталі злочину 18-річного українця опублікувало медіа RFM24. З'ясувалось, що потерпілій 30 років. Також уточнюється, що станом на 4 серпня її вже виписали з лікарні. Тим часом нападник, як написали польські журналісти, не визнав свою провину і йому загрожує довічне ув'язнення. Крім того, медіа розповіли передісторію інциденту. З'ясувалось, що українець їхав з жінкою в автобусі і навіть розпитував у неї дорогу. Потім вони разом вийшли на зупинці на вулиці Гагаріна, а хлопець переслідував потерпілу до будинку і там, перед входом у під'їзд, вдарив ножем.

Українці в Польщі — затриманий за напад на жінку у Вроцлаві Фото: rmf24.pl

"Мотив нападу невідомий. Правоохоронці поки що не повідомляють, чи були зловмисник і жертва знайомі", — ідеться у статті RFM24.

На сторінці Facebook генерального консульства України у Вроцлаві поки немає інформації про 18-річного українця, арештованого за напад на громадянку Польщі.

Зазначимо, Фокус писав про інші інциденти з українцями у Польщі. Один з випадків стався в ніч на 31 липня. Згідно з даними поліції, сталось ДТП за участю семи українців. Водій та шестеро пасажирів у машині Audi врізалась у дерево, при чому одна з пасажирок чомусь перебувала у багажнику. Поліція заявила, що усі фігуранти були п'яні: водія, і також його брата, затримали.

Нагадуємо, 27 липня стало відомо про напад на українців у Польщі: чоловіка та жінку побили троє поляків.