Дівчина в багажнику: семеро українців розбились на машині під Вроцлавом (фото)

У Вроцлаві сталась дорожньо-транспортна пригода з машиною Audi, у якій перебувало семеро п'яних людей, повідомила польська поліція. Медіа встановили, що це були українці. З'ясувалось, що у багажнику авто перебувала жінка, яка отримала найсерйозніші травми — перелом хребта та ребер. Що відбулось під час ДТП за участю групи українців?

Інцидент стався в ніч на 31 липня на вулиці Колейовій у населеному пункті Сехніце, розташованому на північ від Вроцлава, ідеться на порталі правоохоронців. На місце подій прибув патруль Головного управління поліції Вроцлава і побачив, що за кермом сидів чоловік у стані сп'яніння та з забороною керування машиною. Поліція не вказала громадянство учасників автопригоди, називаючи їх "іноземцями". На порталі медіа BBC вказано, що усі семеро — українці.

Audi A4 з'їхала з дороги та врізалась у дерево, пояснила вроцлавська поліція. Причини ДТП встановлюються. Усі учасники ДТП під Вроцлавом, водій та шестеро пасажирів, були п'яні: вік — від 19 до 27 років. Четверо осіб отримали поранення і їх відправили до лікарні. У жінки, яку везли у багажнику, — найсерйозніші травми. Правоохоронці не пояснили, як потерпіла опинилась у вантажному відсіку та чи добровільно це сталось.

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Правоохоронці опублікували серію фото з місця ДТП з українцями у Вроцлаві. На одному з них бачимо Audi A4 з розбитим лобовим склом, яка врізалась у дерево. На іншому — почорнілі смуги від гальмівного шляху, який тягнеться впоперек дороги.

Українці у Польщі — машина після ДТП 31 липня Фото: Поліція Вроцлава

Українці у Польщі — гальмівний шлях машини під час ДТП 31 липня Фото: Поліція Вроцлава

З'ясувалось, що водій, крім того, що був п'яним, мав рішення суду про заборону керування автомобілем. Чоловіка арештували і йому загрожує до 12 років ув'язнення, довічна заборона керування машиною та, ймовірно, депортація, повідомила поліція. До всього, на місце автопригоди приїхав брат водія, який також був п'яним: його також арештували.

Правоохоронці заявили, що ступінь покарання винуватця ДТП залежатиме за експертиз та розслідування. Тим часом на ще одному фото поліція показала, у якому стані перебуває авто: бачимо вщент розтрощену передню частину.

Українці у Польщі — вигляд машини під час ДТП 31 липня Фото: Поліція Вроцлава

Українці у Польщі — деталі інцидентів

Зазначимо, Фокус писав про інциденти у Польщі, які стались з українцями. Один такий випадок стався у квітні 2026 року. Медіа розповіли про ДТП з мікроавтобусом, у якому перебували українці. Мікроавтобус на повній швидкості врізався у відбійник та перевернувся, показали фото з місця подій. Всередині перебувало шестеро осіб, у тому числі дев'ятирічна дитина: двох потерпілих відправили до лікарні.

Ще одна автотроща сталась у 2024 році. Згідно з даними польських медіа, водій-українець буса Fiat вдарився в задню частину вантажівки та попер на місці.

Нагадуємо, у липня з'явилось опитування громадян Польщі щодо їхнього ставлення до українців: з'ясувалось, що ситуація змінилась з 2022 року.