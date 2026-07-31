Девушка в багажнике: семеро украинцев разбились в ДТП под Вроцлавом (фото)

Во Вроцлаве произошло ДТП с участием автомобиля Audi, в котором находились семь пьяных человек, сообщила польская полиция. СМИ установили, что это были украинцы. Выяснилось, что в багажнике автомобиля находилась женщина, получившая самые серьезные травмы — перелом позвоночника и ребер. Что произошло во время ДТП с участием группы украинцев?

Инцидент произошел в ночь на 31 июля на улице Колеёвой в населённом пункте Сехнице, расположенном к северу от Вроцлава, говорится на портале правоохранительных органов. На место происшествия прибыл патруль Главного управления полиции Вроцлава и обнаружил, что за рулем сидел мужчина в состоянии опьянения, лишенный права управления транспортным средством. Полиция не указала гражданство участников ДТП, назвав их "иностранцами". На портале BBC указано, что все семеро — украинцы.

Audi A4 съехала с дороги и врезалась в дерево, пояснила полиция Вроцлава. Причины ДТП устанавливаются. Все участники ДТП под Вроцлавом — водитель и шестеро пассажиров — были пьяны: возраст — от 19 до 27 лет. Четверо человек получили ранения и были доставлены в больницу. У женщины, которую везли в багажнике, — самые серьезные травмы. Правоохранители не пояснили, как пострадавшая оказалась в багажном отсеке и было ли это добровольно.

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Правоохранители опубликовали серию фотографий с места ДТП с участием украинцев во Вроцлаве. На одном из них видна Audi A4 с разбитым лобовым стеклом, врезавшаяся в дерево. На другом — почерневшие полосы от тормозного пути, тянущиеся поперек дороги.

Украинцы в Польше — автомобиль после ДТП 31 июля Фото: Полиция Вроцлава

Украинцы в Польше — тормозной след автомобиля во время ДТП 31 июля Фото: Полиция Вроцлава

Выяснилось, что водитель не только был пьян, но и имел судебное решение о запрете на управление автомобилем. Мужчину арестовали, и ему грозит до 12 лет лишения свободы, пожизненный запрет на вождение автомобиля и, вероятно, депортация, сообщила полиция. К тому же на место ДТП приехал брат водителя, который также был пьян: его тоже арестовали.

Правоохранители заявили, что степень наказания виновника ДТП будет зависеть от результатов экспертизы и расследования. Тем временем на еще одном фото полиция показала, в каком состоянии находится автомобиль: видно полностью разбитую переднюю часть.

Украинцы в Польше — вид автомобиля после ДТП 31 июля Фото: Полиция Вроцлава

Украинцы в Польше — подробности инцидентов

Отметим, что Фокус писал об инцидентах в Польше, в которых пострадали украинцы. Один из таких случаев произошел в апреле 2026 года. СМИ сообщили о ДТП с микроавтобусом, в котором находились украинцы. Микроавтобус на полной скорости врезался в отбойник и перевернулся, как показали фото с места происшествия. Внутри находились шесть человек, в том числе девятилетний ребенок: двое пострадавших были доставлены в больницу.

Еще одно ДТП произошло в 2024 году. По данным польских СМИ, водитель-украинец, управлявший микроавтобусом Fiat, врезался в заднюю часть грузовика и загорелся на месте.

Напоминаем, что в июле был опубликован опрос граждан Польши об их отношении к украинцам: выяснилось, что ситуация изменилась по сравнению с 2022 годом.