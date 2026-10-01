Ніяких перешкод: Латвія готова розмістити на своїй території ядерну зброю, — ЗМІ

Конституція Латвії, на відміну від литовської, не забороняє розміщення ядерної зброї в країні, і не виключено, що Рига може активізувати питання щодо появи такого озброєння на своїй території.

Якщо НАТО ухвалить колективне рішення і виникне така необхідність, у Латвії можна буде розмістити ядерну зброю, заявив президент країни Едгар Рінкевичс у відповідь на повідомлення про те, що Велика Британія запропонувала ядерний захист країнам-учасницям Об’єднаних експедиційних сил (JEF): державам Балтії, Північної Європи та Нідерландам, повідомляє Delfi.

22 вересня цього року Сейм Литви у першому читанні підтримав скасування встановленої конституцією заборони на розміщення ядерної зброї на території країни.

Наразі стаття 137 Конституції країни, що межує з Латвією, передбачає, що на території Литви не можуть перебувати зброя масового знищення або іноземні військові бази.

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"У нашому законодавстві немає юридичних перешкод для розміщення ядерної зброї в Латвії", — нагадав Рінкевичс.

За його словами, у 2003 році, коли Латвія готувалася до вступу в НАТО, кожна країна-учасниця запевнила, що у неї не буде жодних обмежень щодо реалізації повного механізму колективної безпеки НАТО, включаючи участь у системі ядерного стримування.

"Якщо така необхідність виникне і НАТО ухвалить таке колективне рішення, у Латвії буде розміщено ядерну зброю", — заявив Рінкевичс, додавши, що наразі жодних конкретних переговорів щодо її розміщення в Латвії не ведеться.

Що стосується пропозиції Великої Британії щодо ядерного захисту, то, на думку президента Латвії, без захисту ядерної зброї в Європі вже давно б розгорілося кілька конвенційних воєн.

Він упевнений, що його застосування — це крайній захід, але він стримує агресора від непередбачуваних або масштабних дій.

Рінкевичс додав, що Велика Британія вже є частиною системи ядерного стримування НАТО, а Латвія вже зараз перебуває під ядерним щитом НАТО, який забезпечують США та Велика Британія.

Водночас Латвія, як учасниця JEF, позитивно оцінює будь-які додаткові заходи та елементи безпеки.

Погрози Кремля та відповідь НАТО

Днями у Кремлі пригрозили застосувати ядерну зброю, якщо країни НАТО спробують ізолювати Калінінградську область від решти Росії.

В Альянсі назвали таку риторику безвідповідальною. Прес-секретар Альянсу Еллісон Харт заявила, що у відповіді Москві в НАТО наголосили, що організація є оборонним блоком, а її дії та військові навчання не становлять загрози для жодної частини РФ.

"Ми рішуче засуджуємо погрози застосування сили, зокрема будь-яку безвідповідальну ядерну риторику", — сказала Гарт.

Вона також пов’язала російські погрози з підтримкою України з боку НАТО.

За її словами, Москва застосовує таку "гібридну тактику", однак це не змусить Альянс припинити надання допомоги Києву.

Нагадаємо, у Кремлі заявляли про нібито підготовку операцій НАТО проти Калінінграда. У МЗС РФ стверджували, що під час військових навчань Альянс відпрацьовує морську блокаду регіону та сценарії його захоплення.

Водночас видання The Wall Street Journal раніше повідомляло про військове моделювання в Німеччині, під час якого розглядався сценарій гібридної операції РФ проти Литви.