Нет препятствий: Латвия готова разместить у себя ядерное оружие, — СМИ

Конституция Латвии, в отличие от литовской, не запрещает размещения ядерного оружия в стране, и не исключено, что Рига может активизировать вопрос появления такого вооружения у себя.

Если НАТО примет коллективное решение и возникнет такая необходимость, в Латвии можно будет разместить ядерное оружие, заявил президент страны Эдгар Ринкевич в ответ на сообщения о том, что Великобритания предложила ядерную защиту странам-участницам Объединенных экспедиционных сил (JEF): государствам Балтии, Северной Европы и Нидерландам, сообщает Delfi.

22 сентября этого года сейм Литвы поддержал отмену установленного конституцией запрета на размещение ядерного оружия на территории страны в первом чтении.

Сейчас статья 137 Конституции соседней с Латвией страны предусматривает, что на территории Литвы не могут находиться оружие массового уничтожения или иностранные военные базы.

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"В наших законах нет юридических препятствий для размещения ядерного оружия в Латвии", — напомнил Ринкевич.

По его словам, в в 2003 году, когда Латвия готовилась вступить в НАТО, каждая страна-участница заверила, что у нее не будет никаких ограничений для реализации полного механизма коллективной безопасности НАТО, включая участие в системе ядерного сдерживания.

"Если такая необходимость возникнет и НАТО примет такое коллективное решение, в Латвии будет размещено ядерное оружие", — заявил Ринкевич, добавив, что на данный момент никаких конкретных переговоров о его размещении в Латвии не ведется.

Что касается предложения Великобритании о ядерной защите, то, считает президент Латвии, без защиты ядерного оружия в Европе уже давно разгорелось бы несколько конвенциональных войн.

Он уверен, что его применение — самая крайняя мера, но она удерживает агрессора от непредсказуемых или масштабных действий.

Ринкевич добавил, что Великобритания уже является частью системы ядерного сдерживания НАТО, а Латвия уже сейчас находится под ядерным щитом НАТО, который обеспечивают США и Великобритания.

Вместе с тем Латвия как участница JEF положительно оценивает любые дополнительные меры и элементы безопасности.

Угрозы Кремля и ответ НАТО

На днях в Кремле пригрозили использовать ядерное оружие, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной части России.

В Альянсе назвали такую риторику безответственной. Пресс-секретарь Альянса Эллисон Харт заявила, что в ответе Москве в НАТО подчеркнули, что организация является оборонным блоком, а ее действия и военные учения не представляют угрозы для какой-либо части РФ.

"Мы решительно осуждаем угрозы применения силы, в частности любую безответственную ядерную риторику", — сказала Гарт.

Она также связала российские угрозы с поддержкой Украины со стороны НАТО.

По ее словам, Москва использует подобную "гибридную тактику", однако это не заставит Альянс прекратить помощь Киеву.

Напомним, в Кремле заявляли о якобы готовящихся операциях НАТО против Калининграда. В МИД РФ утверждали, что в ходе военных учений Альянс отрабатывает морскую блокаду региона и сценарии его захвата.

В то же время The Wall Street Journal ранее писал о военном моделировании в Германии, в ходе которого рассматривался сценарий гибридной операции РФ против Литвы.