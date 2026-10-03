У Литві оголосили жовтий рівень небезпеки через дрони, що прилетіли з Білорусі

Робота аеропорту Вільнюса тимчасово призупинена, у повітря піднялися винищувачі.

Литовські збройні сили повідомляють про загрозу з боку безпілотників жовтого рівня. Попереджувальні повідомлення було розіслано на мобільні телефони. Громадянам настійно рекомендується знайти безпечне місце, повідомляє LRT.

За даними Національного центру управління кризовими ситуаціями (НКМК), по всій країні піднято в повітря винищувачі. Контрольований повітряний простір аеропорту Вільнюса тимчасово закрито через активність неідентифікованих літаючих об’єктів.

"Об'єкт ще не повністю ідентифіковано, винищувачі розгорнуто, і вони проводять цю процедуру. Ми отримуємо повідомлення від мешканців про те, що вони спостерігають можливий об’єкт за межами території Вільнюса, який рухається в бік Йонави. Але ми не можемо це підтвердити, оскільки це повідомлення від мешканців", — заявив голова НКВК Вілмантас Віткаускас.

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Він сказав, що, ймовірно, попередження про небезпеку може бути оголошено й у Каунаському районі.

За його словами, не виключено, що до ідентифікації об’єкта існує ймовірність того, що це може бути зграя птахів. Хоча, за даними Національного центру управління кризовими ситуаціями, у повітряний простір вторгся дрон, який прилетів із Білорусі.

Нагадаємо, наприкінці вересня Литва в рамках навчань "Перкуно запета 2026" провела масштабні навчання з евакуації Вільнюса та підготовки всієї цивільної інфраструктури до можливого вторгнення з боку Білорусі.

А 18 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у Сеймі, що найближчими місяцями Росія може завдати гібридних ударів за допомогою дронів і ракет по країнах, які підтримують Україну,