В Литве объявили желтый уровень опасности из-за дронов, прилетевших из Беларуси

Временно приостановлена работа аэропорта Вильнюса, в воздух подняты истребители.

Литовские вооруженные силы сообщают о беспилотной опасности желтого уровня. Предупреждающие сообщения были разосланы на мобильные телефоны. Им настоятельно рекомендуется найти безопасное место, сообщает LRT.

По данным Национального центра управления кризисами (НКМК), по всей стране подняты в воздух истребители. Контролируемое воздушное пространство аэропорта Вильнюса временно закрыто из-за активности неопознанных летающих объектов.

"Объект еще не полностью идентифицирован, истребители развернуты и проводят эту процедуру. Мы получаем сообщения от жителей о том, что они наблюдают возможный объект за пределами территории Вильнюса, движущийся в сторону Йонавы. Но мы не можем это подтвердить, поскольку это сообщения от жителей", — заявил глава НКВК Вильмантас Виткаускас.

Видео дня

Он сказал, что, вероятно, предупреждение об опасности может быть объявлено и в Каунасском районе.

По его словам, не исключено, что до идентификации объекта существует вероятность того, что это может быть стая птиц. Хотя, по данным Национального центра управления кризисами, в воздушное пространство вторгся дрон, который прилетел из Беларуси.

Напомним, в конце сентября Литва в рамках учений "Перкуно запета 2026" провела масштабные учения по эвакуации Вильнюса и подготовке всей гражданской инфраструктуры к возможному вторжению со стороны Беларуси.

А 18 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в Сейме, что в ближайшие месяцы Россия может нанести гибридные удары с помощью дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину,