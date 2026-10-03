"Цілитель" і депутат: чим прославився Анатолій Кашпіровський

Телевізійний "цілитель" Анатолій Кашпіровський помер у віці 87 років. Пік його слави припав на пострадянський період, коли існував великий попит на містику, екстрасенсів та альтернативну медицину.

Про смерть Анатолія Кашпіровського повідомив російський журналіст Андрій Малахов. Пізніше його директор Сергій Рудих повідомив, що перед смертю він перебував у лікарні через різке падіння тиску. Фокус зібрав усе, що відомо про, мабуть, найвідомішого екстрасенса пізнього СРСР, який "лікував" людей через телевізор.

Кашпіровський народився, навчався та працював в Україні Фото: Соцмережi

"Останнім часом він кілька днів провів у лікарні, у нього сильно впав тиск. У четвер ми бачилися востаннє, на жаль, сьогодні о 6:45 ранку його не стало", — розповів Рудих.

Похорон та місце поховання Анатолія Кашпіровського, який помер у віці 87 років, поки що не визначені, оскільки його смерть стала великою несподіванкою, зазначив директор. За його словами, у Кашпіровського було багато планів. Він працював над новою книгою та готував виступи.

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З родичів у Кашпіровського залишилася лише дружина. Син мешкає в Америці і, за словами Рудих, не надто цікавився здоров’ям та справами батька. У середині липня кілька ЗМІ повідомили про екстрену госпіталізацію Кашпіровського та операцію. У психотерапевта виявили злоякісну пухлину, яку він намагався лікувати власними методами.

Анатолій Кашпіровський — що відомо про найвідомішого екстрасенса 1990-х

Анатолій Кашпіровський народився 11 серпня 1939 року в селі Ставниця Хмельницької області в Україні. У 1962 році закінчив Вінницький медичний інститут, після чого 25 років працював психіатром у Вінницькій психіатричній лікарні ім. академіка Ющенка. У 1962—1963 роках працював лікарем Залізничної лікарні у Вінниці, у 1987 році — лікарем-психотерапевтом збірної СРСР з важкої атлетики.

Широку популярність він здобув наприкінці 1980-х, почавши влаштовувати публічні сеанси гіпнозу та цілительства. У 1989 році його "Сеанси здоров’я" транслювали на центральному телебаченні. Кашпіровський також їздив на гастролі, збираючи повні концертні зали та футбольні стадіони. Він стверджував, що може загіпнотизувати людину через екран телевізора і навіть занурити її в сон.

Кашпіровський вів програму "Сеанси здоров"я" та "зцілював" через телевізор

Пізніше він продовжував виступати в країнах колишнього СРСР та за кордоном, зокрема вів програму "Телеклініка доктора Кашпіровського" на польському телебаченні. Його заяви про "зцілення" викликали критику з боку представників медичної спільноти. Його фірмова фраза "Даю установку" стала широко впізнаваною. В ефірі демонструвалися сцени, коли люди нібито переставали відчувати біль або "виліковувалися" прямо під час трансляції. При цьому методи Кашпіровського активно критикували вчені та медики: їх вважали ненауковими, а ефект пояснювали навіюванням і самонавіюванням.

У 1993 році Кашпіровського обрали депутатом Державної думи РФ першого скликання за списком ЛДПР. У червні 1995 року він брав участь у переговорах із терористами, які утримували заручників у лікарні Буденновська, причому намагався їх загіпнотизувати. Того ж року він вийшов із партії та склав депутатські повноваження. У 1995 році переїхав до США, де заробляв на лікуванні іммігрантів із країн колишнього СРСР.

Кашпіровський і в 2026 році проводив свої сеанси "зцілення" Фото: Соцмережi

У вересні 2024 року Кашпіровський гастролював по Росії, пропонуючи своїм шанувальникам позбутися раку, безпліддя, сивини, алергії та зайвої ваги.

Кашпіровський був одружений тричі. Дочка від першого шлюбу стала лікарем, син мешкає у США. З другою дружиною він розлучився у 2014 році. Третьою дружиною стала його помічниця Гулізар Чалбашова, яка молодша за нього на 20 років. Повідомлялося, що у 2025 році у них народилася дочка Елліна.

Нагадаємо, що Фокус розповідав, чим займався Анатолій Кашпіровський у РФ.

А в червні 2024 року журналіст Дмитро Гордон розповів про життя Анатолія Кашпіровського. За словами Гордона, який проводив перші сеанси "зцілення", гіпнотизер почувається непогано як на свої 85 років. Підкреслюється, що це "живий геній сучасності", який досі проводить зустрічі з людьми по всьому світу.