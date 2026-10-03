"Целитель" и депутат: чем прославился Анатолий Кашпировский

Телевизионный "целитель" Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет. Пик его славы пришелся на постсоветское время, когда был большой спрос на мистику, экстрасенсов и альтернативную медицину.

О смерти Анатолия Кашпировского сообщил российский журналист Андрей Малахов. Позже его директор Сергей Рудых сообщил, что перед смертью он находился в больнице из-за сильного падения давления. Фокус собрал все, что известно о, пожалуй, самом знаменитом экстрасенсе позднего СССР, который "лечил" людей через телевизор.

Кашпировский родился, учился и работал в Украине Фото: Соцсети

"В последнее время он несколько дней находился в больнице, сильно упало давление. В четверг мы виделись в последний раз, к сожалению, сегодня утром в 6:45 утра его не стало", — рассказал Рудых.

Прощание и место похорон Анатолия Кашпировского, который скончался в 87 лет, пока не определены, поскольку его смерть стала большой неожиданностью, отметил директор. По его словам, у Кашпировского было много планов. Он работал над новой книгой и готовил выступления.

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Из родственников у Кашпировского осталась только супруга. Сын живет в Америке и, по словам Рудых, не особо интересовался здоровьем и делами отца. В середине июля несколько СМИ сообщили об экстренной госпитализации Кашпировского и операции. У психотерапевта обнаружили злокачественную опухоль, которую он пытался лечить собственными методами.

Анатолий Кашпировский — что известно о самом известном экстрасенсе 1990-х

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Хмельницкой области в Украине. В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт, после 25 лет работал психиатром в Винницкой психиатрической больнице им. академика Ющенко. В 1962—1963 годах работал врачом Железнодорожной больницы в Виннице, в 1987 — врачом-психотерапевтом сборной СССР по тяжелой атлетике.

Большую известность он получил в конце 1980-х, начав устраивать публичные сеансы гипноза и целительства. В 1989 году его "Сеансы здоровья" показывали по центральному телевидению. Кашпировский также ездил на гастроли, собирая концертные залы и футбольные стадионы. Он утверждал, что может загипнотизировать человека через экран телевизора и даже ввести в его в сон.

Кашпировский вел "Сеансы здоровья" и "исцелял" через телевизор

Позднее он продолжил выступать в странах бывшего СССР и за рубежом, в том числе вел программу "Телеклиника доктора Кашпировского" на польском телевидении. Его заявления об "исцелении" вызывали критику представителей медицинского сообщества. Его фирменная фраза "Даю установку" стала широко узнаваемой. В эфире демонстрировались сцены, когда люди якобы переставали чувствовать боль или "излечивались" прямо во время трансляции. При этом методы Кашпировского активно критиковали ученые и медики: их считали ненаучными, а эффект объясняли внушением и самовнушением.

В 1993 году Кашпировского избрали депутатом Государственной думы РФ первого созыва по списку ЛДПР. В июне 1995 года он участвовал в переговорах с террористами, удерживавшими заложников в больнице Буденновска, причем пытался их загипнотизировать. В том же году он покинул партию и сложил депутатские полномочия. В 1995 году перебрался в США, где зарабатывал на лечении иммигрантов из стран бывшего СССР.

Кашпировский и в 2026 году проводил свои сеансы "исцеления" Фото: Соцсети

В сентябре 2024 года Кашпировский гастролировал по России, предлагая своим поклонникам избавиться от рака, бесплодия, седины, аллергии и лишнего веса.

Кашпировский был женат трижды. Дочь от первого брака стала врачом, сын живет в США. Со второй женой он развелся в 2014 году. Третьей женой стала его помощница Гулизар Чалбашова, которая младше его на 20 лет. Сообщалось, что в 2025 году у них родилась дочь Эллина.

Напомним, Фокус рассказывал, чем занимался Анатолий Кашпировский в РФ.

А в июне 2024 года журналист Дмитрий Гордон рассказал о жизни Анатолия Кашпировского. По словам Гордона, который проводил первые сеансы "исцеления", гипнотизер чувствует себя неплохо для своих 85 лет. Подчеркивается, что это "живой гений современности", который до сих пор проводит встречи с людьми по всему миру.