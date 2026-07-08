В РФ заболел Кашпировский: занимался самолечением и обращался к Путину, — соцсети

Гипнотизер и "экстрасенс" Анатолий Кашпировский, проживающий в Российской Федерации, попал в больницу, сообщили в сети. Мужчина занимался самолечением и находится в тяжелом состоянии.

У Кашпировского обнаружили злокачественную опухоль, написали в Telegram-канале росСМИ Shot. Гипнотизер оказался в больнице, где ему срочно провели операцию. До этого он жаловался на сильную боль в животе, но не обращался к врачам, а пытался лечиться самостоятельно.

О состоянии здоровья Кашпировского росСМИ узнали из собственных неназванных источников. Анонимные собеседники рассказали, что он занимался самолечением и ставил себе капельницы. Врачи зафиксировали ухудшение состояния, провели стенирование и биопсию. Биопсия показала, что у Кашпировского злокачественная опухоль, говорится в сообщении. Специалисты рекомендовали больному "постельный режим, диету и наблюдение у онколога".

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На канале также есть обращение к поклонникам "главного мага СССР": оказалось, что его считают "целителем" и устраивают публичные сеансы "исцеления". Впрочем, из-за проблем со здоровьем запланированные мероприятия перенесли на сентябрь и надеются, что всё будет в порядке.

На активной странице в Instagram, где публикуются сообщения о выступлениях Кашпировского, пока нет информации о состоянии здоровья гипнотизера. Последнее сообщение датировано мартом 2026 года: рассказали о мероприятии в Казахстане. Женский голос, комментирующий кадры из Казахстана, рассказал, что у Кашпировского взяли интервью местные СМИ, а в дальнейшем ожидается беседа с журналистами из Польши. В комментариях указано, что голос принадлежит третьей жене гипнотизера — Гулизар Чалбашовой.

Анатолий Кашпировский — подробности

Анатолий Кашпировский — 86-летний гипнотизер, "экстрасенс" и бывший врач, уроженец Летичевского района Хмельницкой области, который приобрел популярность в последние годы существования СССР. Во время его первого появления на телевидении демонстрировали хирургические операции, проводившиеся без анестезии, а гипнотизер тем временем воздействовал на пациентов, чтобы они не чувствовали боли. Позже Кашпировский начал утверждать, что может исцелять людей, и проводил массовые сеансы с демонстрацией своих альтернативных "умений". Сеансы проводились в Украине, РФ, в других странах, образовавшихся после распада СССР, а также в США. В 2020 году, во время эпидемии COVID-19, гипнотизер записал видео на YouTube, в котором обратился к российскому диктатору Путину и призвал его не проводить массовую вакцинацию, поскольку это якобы вредно. В 2024 году издание "Обозреватель" сообщило, что Кашпировский вернулся в РФ.

Отметим, что в июне 2024 года журналист Дмитрий Гордон рассказал о жизни Анатолия Кашпировского. По словам Гордона, который проводил первые сеансы "исцеления", гипнотизер чувствует себя неплохо для своих 85 лет. Подчеркивается, что это "живой гений современности", который до сих пор проводит встречи с людьми по всему миру. Также упоминается личный сайт "экстрасенса" с подробной информацией о его деятельности: отметим, что, помимо прочего, там ведётся "статистика чудес".

Напоминаем, что 26 июня СМИ сообщили об "экстрасенсе", которая якобы предсказала войну в Иране и теперь опубликовала девять новых прогнозов.