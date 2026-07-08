У РФ захворів Кашпіровський: займався самолікуванням та звертався до Путіна, — соцмережі

Гіпнотизер та "екстрасенс" Анатолій Кашпіровський, який проживає у Російській Федерації, потрапив у лікарню, повідомили у мережі. Чоловік займався самолікуванням та перебуває у складному стані.

У Кашпіровського виявили злоякісну пухлину, повідомили у Telegram-каналі росЗМІ Shot. Гіпнотизер опинився у лікарні, де його екстрено прооперували. Перед цим він скаржився на сильний біль у животі, але не йшов до медиків, а намагався лікуватись самостійно.

Про стан здоров'я Кашпіровського росЗМІ дізнались від власних неназваних джерел. Анонімні співрозмовники розповіли, що він займався самолікуванням та ставив самому собі крапельниці. Лікарі зафіксували погіршення стану, зробили стенування та біопсію. Біопсія показала, що у Кашпіровського злоякісна пухлина, ідеться у повідомленні. Фахівці рекомендували хворому "постільний режим, дієту та спостереження в онколога".

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У каналі також є звернення до шанувальників "головного мага СРСР": з'ясувалось, що його вважають "цілителем" та влаштовують публічні сеанси "зцілення". Втім, через проблеми зі здоров'ям, заплановані заходи перенесли на вересень та сподіваються, що все буде гаразд.

На активній сторінці Instagram, у якій пишуть про виступи Кашпіровського, поки немає інформації про стан здоров'я гіпнотизера. Останній допис — за березень 2026 року: вказано, що був захід у Казахстані. Жіночий голос, який коментує кадри з Казахстану, розповів, що у Кашпіровського взяли інтерв'ю місцеві медіа і далі очікується розмова з журналістами з Польщі. У коментарях вказано, що голос належить третій дружині гіпнотизера — Гулізар Чалбашовій.

Анатолій Кашпіровський — деталі

Анатолій Кашпіровський — 86-річний гіпнотизер, "екстрасенс" та колишній лікар, уродженець Летичівського району Хмельницької області, який здобув популярність в останні роки СРСР. Під час його першої появи на телебачення продемонстрували хірургічні операції, які проводились без анестезії, а гіпнотизер тим часом впливав на пацієнтів, щоб вони не відчували болю. Згодом Кашпіровський почав запевняти, що може зцілювати людей, та проводив масові сеанси, з демонстрацією своїх альтернативних "умінь". Сеанси проводились в Україні, РФ, в інших країнах, які утворились після розпаду СРСР, і також у США. У 2020 році, під час епідемії ковіду, гіпнотизер записав відео на YouTube, у якому звернувся до російського диктатора Путіна та закликав його не проводити масовану вакцинацію, бо це начебто шкідливо. У 2024 році медіа "Обозреватель" повідомило, що Кашпіровський повернувся у РФ.

Зазначимо, у червні 2024 року журналіст Дмитро Гордон розповів про життя Анатолія Кашпіровського. Зі слів Гордона, який влаштовував перші сеанси "зцілення", гіпнотизер почувається непогано як на свої 85 років. Наголошується, що це "живий геній сучасності", який досі проводить зустрічі з людьми по всьому світу. Також згадується особистий сайт "екстрасенса" з детальною інформацією про діяльність: зауважмо, серед іншого, там ведеться "статистика чудес".

Нагадуємо,26 червня медіа розповіли про "екстрасенску", яка начебто передбачила війну в Ірані, і тепер опублікувала нові дев'ять прогнозів.