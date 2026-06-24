"Найтривожніші місяці попереду": екстрасенс, яка передбачила війну в Ірані, попередила про 9 катастроф

Екстрасенс Анджела Кушель поділилася моторошним прогнозом, проливаючи світло на те, що може принести світу решта 2026 року.

Медіум-екстрасенс, яка стверджує, що раніше передбачала війну на Близькому Сході, поділилася моторошним прогнозом про те, що світ зіткнеться з дев'ятьма катастрофами. Анджела Кушель, яка сама себе називає екстрасенсом та дослідницею паранормальних явищ, зробила тривожний прогноз, досліджуючи, що може принести решта 2026 року світові, пише Express.

Видання попросило її поділитися будь-якими прогнозами щодо погоди, клімату та стихійних лих.

Пожежі, урагани та повені: медіум побачила небезпечне майбутнє

"Три великі пожежі, насправді сталися приблизно чотири-п’ять місяців тому. Шість основних дощових подій, що спричиняють повені, дві з них схожі на урагани чи подібні події. Знову ж таки, це скоріше протягом наступних п’яти місяців", — розповіла вона.

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Також вона попередила про енергетичні спалахи.

"До речі, ми також готуємось до більш енергійних впливів; не впевнена, чи це сонячні спалахи, чи космічні зрушення, але ця енергія справді впливає на те, як ми себе почуваємо. Ми маємо розмірковувати та вживати заходів щодо того, що нам не подобається і що, на нашу думку, потрібно змінити", — заявила вона.

Розширюючи свій прогноз на світовий рівень, Анджела застерегла, що найближчі місяці виявляться "тривожними", оскільки світ зіткнеться з тим, що вона описала як "те, що відчувається як великі зрушення", які "майже відчуваються як енергетична паніка".

Вона уточнила, що такі зрушення "насправді менші", ніж здаються, проте наголосила на таких сферах, як "гроші, влада та розчарування", і на тому, що вони "перебувають на переломному етапі".

Що буде з цінами на пальне

Дослідниця паранормальних явищ також найімовірніше зробила заяву про ціни на пальне, які зросли у світі після війни з Іраном.

"Після жовтня ситуація зміниться; це не означає, що раптово ціни впадуть і все знову стане придатним для життя. Це означає, що люди по-іншому звикнуть до життя. Ми звикаємо до нового та вносимо деякі корективи, деякі ціни знизяться (паливо), а деякі просто збалансуються. Справжній зсув полягає у відсутності реакції з боку колективу. Ця відсутність реакції забирає силу у ситуації. Вона перестає відчувати ворожість", — сказала вона.

Нагадаємо, що самопроголошений "мандрівник у часі" поділився неперевіреними зображеннями, які нібито показують початок і кінець Третьої світової війни.

Користувачів соцмережі збентежив один із дописувачів, який стверджує, що ним керує мандрівник у реальному часі. Також він опублікував зображення, що нібито показують, як виглядатиме Третя світова війна.

Також самопроголошений мандрівник у часі, який стверджує, що він з 2198 року, зробив попередження про моторошне майбутнє відкриття в океані, яке назавжди змінить світ. За його словами, мова йде про істоту з глибин океану, що нібито змінить хід історії людства.