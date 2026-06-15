Змінить хід історії: "мандрівник у часі" з 2198 року зробив моторошне пророцтво про океан

Самопроголошений мандрівник у часі, який стверджує, що він з 2198 року, зробив попередження про моторошне майбутнє відкриття в океані, яке назавжди змінить світ. За його словами, мова йде про істоту з глибин океану, що нібито змінить хід історії людства.

Користувач TikTok @timetravelexplorer викликав занепокоєння зухвалими заявами про те, що протягом наступних двох десятиліть буде знайдено істоту, яка, як вважається, мешкає в глибокому морі, пише Daily Star.

Ймовірний мандрівник у часі опублікував хронологію з детальним описом того, коли ці відкриття відбудуться, починаючи з 2044 року.

Відео з інтригуючим підписом вже зібрало понад тисячі вподобайок, адже ймовірний мандрівник у часі здивував підписників у соціальних мережах своїми останніми пророцтвами.

Відео починається з твердження, що у 2044 році "люди нарешті відкриють океан глибше", натякаючи на те, що вчені занурюються глибше, ніж будь-коли раніше.

Відео дня

Мадрівник у часі зробив передбачення про океан Фото: Скріншот Мандрівнсик у час зробив нове попередження Фото: Скріншот

За даними TikTokera, через три роки "істота, яка колись була дитячою міфом, стає реальністю". Але до 2054 року було знайдено кілька екземплярів цього виду, що призведе до їх знищення людьми протягом того ж року.

Незважаючи на передбачення нібито мандрівника в часі, багато користувачів TikTok залишаються скептично налаштованими щодо цього відео.

"Ви ж розумієте, що, розповівши нам це, ви втрутилися в континуум часу та простору, тому тепер цього не станеться".

"Ви можете сказати це, щоб привернути увагу, але це неправда"

"Ах так, не кажіть ФБР чи щось таке, але створіть TikTok".

Нагадаємо, що старий твіт засновника новинного сайту Дрю Кертіса раптово став вірусним, адже зроблені ним прогнози про 2020 рік виявилися моторошно точними.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив у будинку загадкове послання про політ на Місяць. Записка пролежала у вентиляції понад 50 років. У посланні згадується політ Apollo 14 на Місяць, а сам текст був написаний від руки 2 лютого 1971 року. Знімок миттєво став вірусним у мережі.