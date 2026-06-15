Изменит ход истории: "путешественник во времени" из 2198 года сделал жуткое предсказание об океане

Самопровозглашённый путешественник во времени, утверждающий, что он из 2198 года, предупредил о жутком будущем открытии в океане, которое навсегда изменит мир. По его словам, речь идет о существе из глубин океана, которое якобы изменит ход истории человечества.

Пользователь TikTok @timetravelexplorer вызвал беспокойство своими смелыми заявлениями о том, что в течение следующих двух десятилетий будет обнаружено существо, которое, как полагают, обитает в глубоком море, пишет Daily Star.

Предполагаемый путешественник во времени опубликовал хронологию с подробным описанием того, когда эти открытия произойдут, начиная с 2044 года.

Видео с интригующей подписью уже набрало более тысячи лайков, ведь этот предполагаемый путешественник во времени удивил подписчиков в социальных сетях своими последними предсказаниями.

Видео начинается с утверждения, что в 2044 году "люди наконец-то откроют для себя более глубокие слои океана", намекая на то, что ученые погружаются глубже, чем когда-либо прежде.

Відео дня

Провидец своевременно предсказал судьбу океана Фото: Скриншот Путешественник время от времени делал новые предупреждения Фото: Скриншот

По словам TikTok-блогера, через три года "существо, которое когда-то было детским мифом, станет реальностью". Однако к 2054 году было обнаружено несколько особей этого вида, что приведет к их уничтожению людьми в течение того же года.

Несмотря на предсказания якобы путешественника во времени, многие пользователи TikTok по-прежнему скептически относятся к этому видео.

"Вы же понимаете, что, рассказав нам об этом, вы вмешались в континуум времени и пространства, поэтому теперь этого не произойдет".

"Вы можете сказать это, чтобы привлечь внимание, но это неправда"

"Ах да, не говорите ФБР или что-то в этом роде, но создайте TikTok".

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