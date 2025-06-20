"Путешественник во времени" озадачил людей пугающе точными предсказаниями (видео)

Старый твит основателя новостного сайта Дрю Кертиса внезапно стал вирусным, ведь сделанные им предсказания о 2020 годе оказались пугающе точными.

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Твит 2015 года собрал сотни тысяч лайков после того как события последних лет начали совпадать с "предсказаниями". Об этом пишет AOL.

Когда 31 декабря 2015 года основатель новостного агрегатора Fark.com Дрю Кертис написал в Twitter, что он "путешественник во времени из 2020 года", никто не воспринял это всерьез. В своем твите он посоветовал: "Наслаждайтесь 2016-м — это лучший год, который у вас будет". На тот момент это казалось просто ироничной шуткой перед Новым годом.

Но спустя почти десятилетие, в условиях мировой нестабильности, пандемий, политических и социальных потрясений, пользователи соцсетей начали пересматривать его слова. Особенно внимание привлекло то, как точно некоторые "предсказания" Кертиса совпали с событиями последних лет.

Дрю Кертис написал в Twitter, что он "путешественник во времени из 2020 года" Фото: X (Twitter)

1 мая 2024 года Кертис повторно опубликовал свой твит, сопроводив его словами: "Он хорошо выдержал испытание временем". Пост моментально разлетелся по соцсетям, вызвав оживленные обсуждения. Многие пользователи TikTok разбирают отрывки твита и спользуют их как пророческие.

Дрю стал получать сотни комментариев от людей, которые всерьез интересовались будущим. Некоторые из них спрашивали, когда "все наладится". В ответ Кертис "предсказал", что с ноября начнется улучшение ситуации. Также он упомянул, что из-за второй волны пандемии штаты снова введут карантинные меры в августе-сентябре.

Кроме того, Кертис прокомментировал и другие темы: по его словам, Дональд Трамп не будет переизбран президентом, а One Direction, по слухам, могут воссоединиться, как только один из участников завершит лечение в реабилитационном центре.

Однако всему когда-то приходит развенчание. На вопрос одного из пользователей, действительно ли он путешественник во времени, Кертис честно ответил: нет. Он объяснил, что читает огромное количество новостей, и благодаря этому может делать логичные прогнозы.

"Я управляю сайтом-агрегатором новостей. Постоянное чтение позволяет быть на шаг впереди. Путешествие во времени или подписка на New York Times — какая разница?" — пошутил он.

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