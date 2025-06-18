Редкие кадры: турист случайно снял первые секунды одной из крупнейших катастроф в истории

В 2004 году британец снимал видео на пляже в Таиланде, не подозревая, что станет свидетелем начала разрушительного цунами. В ролике, снятом во время отпуска, видно, как вода начинает странно отступать.

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Британский турист Джулиан Хадден снимал беззаботный отдых друзей на пляже в Таиланде, не подозревая, что стал свидетелем одного из самых трагических стихийных бедствий в истории. Об этом пишет Lad Bible.

Цунами 2004 года, унесшего жизни более 220 тысяч человек.

В эпоху, когда путешественники часто документируют каждое мгновение своих поездок, один случайный видеоролик стал пугающим свидетельством трагедии. В декабре 2004 года британец Джулиан Хадден снимал своих друзей на пляже острова Ко Нгай в Таиланде, когда внезапно началось цунами, вызванное мощным подводным землетрясением у побережья Суматры.

На кадрах видно, как туристы отдыхают у воды, не замечая надвигающейся опасности. Вода начала странно отступать, а лодки у берега качались все сильнее. Кто-то в кадре кричит: "Покиньте корабль!", а затем звучит тревожное: "Это большая волна". В этот момент группа уже собирала свои вещи, не понимая, что происходит.

В ролике, снятом во время отпуска, видно, как вода начинает странно отступать Фото: Lad Bible

Позже выяснилось, что они находились на противоположной стороне острова и избежали удара основной волны. Все участники записи остались живы. Но тысячи других не имели такой удачи.

Издание отмечает, что цунами, вызванное землетрясением магнитудой более 9 баллов, длилось около 10 минут и породило волны высотой до 30 метров. Оно охватило побережья Индонезии, Шри-Ланки, Индии, Таиланда и других стран, оставив после себя разрушения, более 227 тысяч погибших и свыше 1,7 миллиона людей без жилья.

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