Рідкісні кадри: турист випадково зняв перші секунди однієї з найбільших катастроф в історії

У 2004 році британець знімав відео на пляжі в Таїланді, не підозрюючи, що стане свідком початку руйнівного цунамі. У ролику, знятому під час відпустки, видно, як вода починає дивно відступати.

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Британський турист Джуліан Хадден знімав безтурботний відпочинок друзів на пляжі в Таїланді, не підозрюючи, що став свідком одного з найтрагічніших стихійних лих в історії. Про це пише Lad Bible.

Цунамі 2004 року, що забрало життя понад 220 тисяч осіб.

В епоху, коли мандрівники часто документують кожну мить своїх поїздок, один випадковий відеоролик став страшним свідченням трагедії. У грудні 2004 року британець Джуліан Хадден знімав своїх друзів на пляжі острова Ко Нгай у Таїланді, коли раптово почалося цунамі, викликане потужним підводним землетрусом біля узбережжя Суматри.

На кадрах видно, як туристи відпочивають біля води, не помічаючи небезпеки, що насувається. Вода почала дивно відступати, а човни біля берега хиталися все сильніше. Хтось у кадрі кричить: "Покиньте корабель!", а потім звучить тривожне: "Це велика хвиля". У цей момент група вже збирала свої речі, не розуміючи, що відбувається.

У ролику, знятому під час відпустки, видно, як вода починає дивно відступати Фото: Lad Bible

Пізніше з'ясувалося, що вони перебували на протилежному боці острова й уникли удару основної хвилі. Усі учасники запису залишилися живими. Але тисячі інших не мали такої удачі.

Видання зазначає, що цунамі, викликане землетрусом магнітудою понад 9 балів, тривало близько 10 хвилин і породило хвилі заввишки до 30 метрів. Воно охопило узбережжя Індонезії, Шрі-Ланки, Індії, Таїланду та інших країн, залишивши після себе руйнування, понад 227 тисяч загиблих і понад 1,7 мільйона людей без житла.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка насолоджувалася плаванням, поки рятувальник не вказав на те, що ховалося під водою. У Флориді (США) Лорен Рот вийшла з океану за секунди до того, як до берега підпливла акула. Жінку попередив рятувальник, який помітив хижака на мілководді.

Також стало відомо, що турист вимовив "заборонене" слово на борту круїзного лайнера. Один із пасажирів круїзу Royal Caribbean випадково вимовив "Титанік", і цим спричинив справжню паніку серед відпочивальників.