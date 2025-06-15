Жінка насолоджувалася плаванням, поки рятувальник не вказав на те, що ховалося під водою

У Флориді (США) Лорен Рот вийшла з океану за секунди до того, як до берега підпливла акула. Жінку попередив рятувальник, який помітив хижака на мілководді.

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Пара з Флориди потрапила в захопливий і трохи лячний момент на пляжі, коли жінка ледь не опинилася віч-на-віч з акулою. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Усе сталося настільки швидко, що відео з місця подій моментально стало вірусним, набравши понад 14,4 млн переглядів.

Лорен Рот та її чоловік Метт насолоджувалися відпочинком на пляжі кілька місяців тому. Чоловік почав знімати на камеру, як дружина заходить в океан, коли до них підійшов рятувальник із серйозним попередженням.

"Ми збираємося очистити воду — сюди рухається акула", — сказав він.

Лорен без зволікання вийшла на берег, а лише за сім секунд у тому самому місці з'явилася акула, що ховається на мілководді в районі прибою. На записі видно, як її плавники миготять над водою — прямо в точці, де Лорен стояла лише миті тому.

За словами Лорен, вона не впала в паніку завдяки тому, що чоловік заздалегідь підготував її до "інтенсивної" флоридської дикої природи.

"Ми любимо океан, і розуміємо, що це ризик," — сказала американка. Проте, вона зізналася, що ситуація була шокуючою.

Лорен без зволікання вийшла на берег, а лише за сім секунд у тому самому місці з'явилася акула Фото: newsweek

Користувачі TikTok були вражені, наскільки близько акула підійшла до берега, і відзначили роботу рятувальника, який попередив Лорен без паніки.

"Життя офіційно охороняється", "Він так спокійно доніс інформацію! Справжній професіонал", "Акула що, заздалегідь зателефонувала або забронювала собі місце?" — писали вони.

Лорен уточнила, що її чоловік почав "святкувати перемогу над акулою" тільки після того, як переконався, що вона в безпеці.

Раніше Фокус повідомляв, що туристка знімала "миле" відео про відпустку для мами, а потім помітила щось у воді. Рейчел Меєр зі США просто хотіла насолодитися пастою під сонцем, але зіткнулася з ящером, який, видно, теж був не проти пообідати.

Також стало відомо, що туристка пронесла в номер готелю незвичайний фрукт і нарвалася на великий штраф. Готель Vibe Singapore Orchard стягнув з жінки з Китаю $200 після того, як вона з'їла дуріан у своїй кімнаті. Фрукт із різким запахом порушив правила готелю, що передбачають плату за спеціалізоване прибирання.