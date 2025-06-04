Туристка пронесла в номер готелю незвичайний фрукт і нарвалася на великий штраф (фото)

Готель Vibe Singapore Orchard стягнув з туристки з Китаю $200 після того, як вона з'їла дуріан у номері. Фрукт із різким запахом порушив правила готелю, що передбачають плату за спеціалізоване прибирання.

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Про це пише Asia One.

Китаянка, яка приїхала до Сінгапуру, несподівано витратила 200 доларів на прибирання номера після того, як з'їла в ньому дуріан — фрукт із настільки різким запахом, що його забороняють у багатьох громадських місцях країни.

Готель Vibe Singapore Orchard підтвердив, що стягнув з гості плату за професійне прибирання після того, як у її номері відчули сильний запах дуріана. Жінка, яка зупинилася в готелі з 25 по 26 травня, з'їла фрукт у кімнаті, не підозрюючи, що це порушує внутрішні правила закладу.

"У нас є єдині для всіх гостей стандарти. Якщо в номері залишається стійкий запах, стягується плата в розмірі $200 за професійне чищення і нейтралізацію запахів", — пояснила керуюча готелем Шерлін Вонг. За її словами, гостя погодилася з вимогою і оплатила суму без суперечок.

Постраждала туристка, відома під ніком Blue Mulberry в соцмережі Xiaohongshu, поділилася своєю історією у вірусній публікації Фото: Asia One

Постраждала туристка, відома під ніком Blue Mulberry в соцмережі Xiaohongshu, поділилася своєю історією у вірусній публікації. Вона пояснила, що дуріан коштував лише 13 доларів, але через штраф поїздка виявилася значно дорожчою.

За її словами, вона придбала фрукт під час прогулянки з подругою, не знайшла, де його можна з'їсти на місці, і вирішила принести в номер. Дуріан був уже очищений і упакований у пінопластовий контейнер. Однак навіть у такому вигляді він виділяв різкий аромат.

Наступного дня жінка виявила в кімнаті лист від персоналу з повідомленням про штраф. Сюрприз став для неї шоком.

Після публікації, в якій китаянка докладно розповіла про те, що трапилося, виявилося, що вона не одна, і багато туристів скаржаться на подібні історії, не підозрюючи, що дуріани заборонені в готелях.

"На щастя, ми не поїхали назад потягом, інакше штраф міг би бути ще більшим", — додала вона і порадила іншим туристам бути обережнішими з фруктами з характерним запахом.

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