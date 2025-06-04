Туристка пронесла в номер отеля необычный фрукт и нарвалась на крупный штраф (фото)

Гостиница Vibe Singapore Orchard взыскала с туристки из Китая $200 после того, как она съела дуриан в номере. Фрукт с резким запахом нарушил правила отеля, предусматривающие плату за специализированную уборку.

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Об этом пишет Asia One.

Китаянка, приехавшая в Сингапур, неожиданно потратила 200 долларов на уборку номера после того, как съела в нем дуриан — фрукт с настолько резким запахом, что его запрещают во многих общественных местах страны.

Отель Vibe Singapore Orchard подтвердил, что взыскал с гостьи плату за профессиональную уборку после того, как в ее номере был учуян сильный запах дуриана. Женщина, остановившаяся в отеле с 25 по 26 мая, съела фрукт в комнате, не подозревая, что это нарушает внутренние правила заведения.

"У нас есть единые для всех гостей стандарты. Если в номере остается стойкий запах, взимается плата в размере $200 за профессиональную чистку и нейтрализацию запахов", — объяснила управляющая отелем Шерлин Вонг. По ее словам, гостья согласилась с требованием и оплатила сумму без споров.

Пострадавшая туристка, известная под ником Blue Mulberry в соцсети Xiaohongshu, поделилась своей историей в вирусной публикации Фото: Asia One

Пострадавшая туристка, известная под ником Blue Mulberry в соцсети Xiaohongshu, поделилась своей историей в вирусной публикации. Она объяснила, что дуриан стоил всего 13 долларов, но из-за штрафа поездка оказалась значительно дороже.

По ее словам, она приобрела фрукт во время прогулки с подругой, не нашла, где его можно съесть на месте, и решила принести в номер. Дуриан был уже очищен и упакован в пенопластовый контейнер. Однако даже в таком виде он источал резкий аромат.

На следующий день женщина обнаружила в комнате письмо от персонала с уведомлением о штрафе. Сюрприз стал для нее шоком.

После публикации, в которой китаянка подробно рассказала о случившемся, оказалось, что она не одна, и многие туристы жалуются на подобные истории, не подозревая, что дурианы запрещены в гостиницах.

"К счастью, мы не поехали обратно на поезде, иначе штраф мог бы быть еще больше", — добавила она и посоветовала другим туристам быть осторожнее с фруктами с характерным запахом.

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