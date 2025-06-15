Женщина наслаждалась плаванием, пока спасатель не указал на то, что скрывалось под водой

Во Флориде (США) Лорен Рот вышла из океана за секунды до того, как к берегу подплыла акула. Женщину предупредил спасатель, заметивший хищника на мелководье.

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Пара из Флориды попала в захватывающий и немного пугающий момент на пляже, когда женщина едва не оказалась лицом к лицу с акулой. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Все произошло настолько быстро, что видео с места событий моментально стало вирусным, набрав более 14,4 млн просмотров.

Лорен Рот и ее муж Мэтт наслаждались отдыхом на пляже несколько месяцев назад. Мужчина начал снимать на камеру, как жена заходит в океан, когда к ним подошел спасатель с серьезным предупреждением.

"Мы собираемся очистить воду — сюда движется акула", — сказал он.

Лорен без промедления вышла на берег, а спустя всего семь секунд в том же месте появилась акула, скрывающаяся на мелководье в районе прибоя. На записи видно, как ее плавники мелькают над водой — прямо в точке, где Лорен стояла всего мгновения назад.

По словам Лорен, она не впала в панику благодаря тому, что муж заранее подготовил ее к "интенсивной" флоридской дикой природе.

"Мы любим океан, и понимаем, что это риск," — сказала американка. Тем не менее, она призналась, что ситуация была шокирующей.

Лорен без промедления вышла на берег, а спустя всего семь секунд в том же месте появилась акула Фото: newsweek

Пользователи TikTok были поражены, насколько близко акула подошла к берегу, и отметили работу спасателя, который предупредил Лорен без паники.

"Жизнь официально охраняется", "Он так спокойно донес информацию! Настоящий профессионал", "Акула что, заранее позвонила или забронировала себе место?" — писали они.

Лорен уточнила, что ее муж начал "праздновать победу над акулой" только после того, как убедился, что она в безопасности.

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