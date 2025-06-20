"Мандрівник у часі" спантеличив людей моторошно точними передбаченнями (відео)

Старий твіт засновника новинного сайту Дрю Кертіса раптово став вірусним, адже зроблені ним прогнози про 2020 рік виявилися моторошно точними.

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Твіт 2015 року зібрав сотні тисяч лайків після того, як події останніх років почали збігатися з "передбаченнями". Про це пише AOL.

Коли 31 грудня 2015 року засновник новинного агрегатора Fark.com Дрю Кертіс написав у Twitter, що він "мандрівник у часі з 2020 року", ніхто не сприйняв це серйозно. У своєму твіті він порадив: "Насолоджуйтеся 2016-м — це найкращий рік, який у вас буде". На той момент це здавалося просто іронічним жартом перед Новим роком.

Але через майже десятиліття, в умовах світової нестабільності, пандемій, політичних і соціальних потрясінь, користувачі соцмереж почали переглядати його слова. Особливо увагу привернуло те, як точно деякі "передбачення" Кертіса збіглися з подіями останніх років.

Дрю Кертіс написав у Twitter, що він "мандрівник у часі з 2020 року" Фото: X (Twitter)

1 травня 2024 року Кертіс повторно опублікував свій твіт, супроводивши його словами: "Він добре витримав випробування часом". Пост моментально розлетівся соцмережами, викликавши жваві обговорення. Багато користувачів TikTok розбирають уривки твіту і використовують їх як пророчі.

Дрю став отримувати сотні коментарів від людей, які серйозно цікавилися майбутнім. Деякі з них запитували, коли "все налагодиться". У відповідь Кертіс "передбачив", що з листопада почнеться поліпшення ситуації. Також він згадав, що через другу хвилю пандемії штати знову введуть карантинні заходи в серпні-вересні.

Крім того, Кертіс прокоментував й інші теми: за його словами, Дональд Трамп не буде переобраний президентом, а One Direction, за чутками, можуть возз'єднатися, тільки-но один з учасників завершить лікування в реабілітаційному центрі.

Однак усьому колись приходить розвінчання. На запитання одного з користувачів, чи справді він мандрівник у часі, Кертіс чесно відповів: ні. Він пояснив, що читає величезну кількість новин, і завдяки цьому може робити логічні прогнози.

"Я керую сайтом-агрегатором новин. Постійне читання дає змогу бути на крок попереду. Подорож у часі чи підписка на New York Times — яка різниця?" — пожартував він.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив у будинку загадкове послання про політ на Місяць. Записка пролежала у вентиляції понад 50 років. У посланні згадується політ Apollo 14 на Місяць, а сам текст був написаний від руки 2 лютого 1971 року. Знімок миттєво став вірусним у мережі.

Також стало відомо, що турист випадково зняв перші секунди однієї з найбільших катастроф в історії. У ролику, знятому під час відпустки, видно, як вода починає дивно відступати.