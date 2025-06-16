Зберігав таємницю пів століття: чоловік помітив у будинку загадкове послання про політ на Місяць (фото)

Чоловік виявив у будинку послання, що пролежало у вентиляції понад 50 років. У записці згадується політ Apollo 14 на Місяць, а сам текст був написаний від руки 2 лютого 1971 року. Знімок миттєво став вірусним у мережі.

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Іноді минуле наздоганяє людей найнесподіванішим чином. Так сталося з користувачем Reddit під ніком u/45and47-big_mistake, який 12 червня поділився своєю незвичайною знахідкою.

Чоловік знайшов рукописну записку у вентиляції старого будинку.

Судячи з пожовклого паперу, міцно приклеєного до внутрішньої решітки повітропроводу, послання пролежало понад пів століття. Автор знахідки повідомив, що помітив її випадково, коли допомагав другу навести лад. Текст був написаний від руки зеленим маркером, а в кінці значилося ім'я — Рой Стівен, і дата — 2 лютого 1971 року.

Починалася записка загадковою фразою.

"Той, хто це знайшов, безумовно, витратив на це досить багато часу", — немов сам Рой знав, що його повідомлення загубиться на довгі десятиліття.

Але найцікавіше було в післямові.

"P.S. Apollo 14 злетів і попрямував до Місяця минулої неділі, 31 січня", — значилося в записці.

Найцікавіше було в післямові Фото: Reddit

Це була точна згадка реальної події: місії Apollo 14, у межах якої американські астронавти Алан Шепард, Едгар Мітчелл і Стюарт Руса вирушили до Місяця, лише через рік після драматичної невдачі Apollo 13. Їхній корабель дійсно досяг місячної орбіти лише через два дні після того, як було написано цю записку.

Публікація швидко стала вірусною. Люди ділилися емоціями, жартами та спогадами:

"Цю записку потрібно терміново помістити в рамку";

"Спробуйте знайти Роя або його рідних — вони будуть щасливі дізнатися про це";

"Я теж знайшов одного разу таку, і залишив поруч свою — передаю естафету";

"Такий скотч більше не роблять".

Користувачі почали обговорювати ідею створення музею випадково знайдених папірців, у якому кожна записка буде розповіддю з минулого — особистою, зворушливою і раптово важливою.

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